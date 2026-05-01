Удача будет сопутствовать весь май: три знака зодиака станут любимцами фортуны

Китайских знаков зодиака ждут сразу 13 счастливых дней в мае.

Кому улыбнется удача в мае

Вы узнаете:

Для каких знаков зодиака май станет месяцем успеха

Какие дни станут самыми напряженными в месяце

В течение всего мая 2026 года трем китайским знакам зодиака будут сопутствовать удача и везение. Астрологи рассказывают, что в мае есть 13 счастливых дней: 2, 4, 6, 7, 13, 16, 18, 19, 25, 26, 28, 30, 31.

В частности, начинать май нужно с осторожностью, поскольку 1-е число наступает с полнолунием в День опасностей. Однако уже 2 и 3 мая придет долгожданная награда, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Астрологи добавляют, что самыми напряженными днями станут 4 и 5 мая, которые, в то же время, подарят много возможностей.

Каким знакам зодиака будет везти весь май

Собака

В этом месяце вам повезет как в рабочей жизни, так и в отношениях. Помимо всех остальных счастливых дней, у вас будет еще два: 12 и 24 мая, поскольку они благоприятны для начала чего-то нового.

Чтобы повысить уровень удачи, который вы можете получить в мае, относитесь к первым 11 дням как к подготовке. Работайте над событиями или проектами заранее. Представьте себе этот месяц как возможность постепенно настроить себя на успех.

После 12 и 13 мая вы начнете избавляться от того, что казалось неправильным или действительно было неправильным. Это открывает дверь к мгновенному успеху 15 мая.

Коза

В мае вам суждено улучшить жизнь в сфере продуктивности. Даже обычная уборка в шкафах или небольшой ремонт могут дать вам толчок двигаться дальше.

9 мая ваша интуитивная сторона будет очень активна, поэтому прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше.

21 мая вам придется обдумать все факты и цифры, чтобы решить свои проблемы. Просто доверяйте своим инстинктам и двигайтесь вперед.

Крыса

Вас ждет очень мощный месяц. Вы одними из первых почувствуете влияние успеха на жизнь.

2 мая энергия Огня будет мотивировать вас принять меры по решению, которое вы должны были принять, но колебались. Уже к 14 мая вы станете гораздо мудрее.

В то же время до 26 мая вы получите бесценный жизненный урок. Вы почувствуете, за что не стоит цепляться. Вы будете тверды в себе и своей внутренней силе.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

