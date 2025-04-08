Лунный календарь на 8 апреля: какие изменения произойдут в жизни

Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 8 апреля

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Лунный календарь на 8 апреля / Коллаж: Главред, иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT), depositphotos.com/ua

Что узнаете:

Какая фаза Луны 8 апреля по лунному календарю

Как Луна повлияет на человека 8 апреля

Что можно и нельзя делать 8 апреля

8 апреля - время силы, достижений и внутренней уверенности. Это 11-й день по лунному календарю, когда Луна растет. Ее энергия поддерживает смелые шаги и ясность. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 8 апреля

В этот день нужно действовать решительно. Необходимо сделать все, что давно планировали. В этот день Луна даст силу для свершений.

В этот день нужно приготовить блюдо с миндалем или грецким орехом. Считается, что это укрепит дух.

В этот день нужно надеть одежду изумрудного цвета. Этот оттенок раскроет энергию и притянет удачу.

В этот день нужно пройтись босиком по гальке или полу. Это закрепит устойчивость человека.

В этот день нужно послушать звуки природы. Это наполнит душу живой силой.

Что не нужно делать 8 апреля

1. Не нужно сомневаться. 11-й лунный день не терпит колебаний. Лучше довериться себе и идти вперед.

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2. Не нужно рвать листья. Природе нужно оставить в покое, иначе такие действия будут тормозить движение.

3. Не нужно носить блеклые цвета. Они гасят силу дня. Лучше выбирать яркие оттенки.

4. Не нужно пить крепкий чай. Он рассеет жизненную энергию. Лучше отдать предпочтение чистой воде.

5. Не нужно стоять на месте. Бездействие будет блокировать поток.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

Мольфар советует остановиться, почувствовать свое дыхание и сказать такие слова: "Луна силу мне дает, весна меня поднимает". Сегодня счастье заключается в умении почувствовать свою внутреннюю мощь. Вы должны осознать, что вы можете больше, чем вам кажется. Вам нужно найти радость в том, что каждый ваш шаг - ваш собственный выбор.

Кто отмечает именины 8 апреля

Гавриил - защита и мудрость;

Лариса - легкость и радость;

Мария - нежность и гармония;

Василий - сила и тепло;

Алла - уникальность и спокойствие.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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