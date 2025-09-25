Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Одно решение все изменит: шесть знаков зодиака ждет редкая удача 25 сентября

Мария Николишин
25 сентября 2025, 03:00
16
В четверг некоторым китайским знакам зодиака удастся укрепить определенные связи.
Одно решение все изменит: шесть знаков зодиака ждет редкая удача 25 сентября
Кому повезет 25 сентября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • У кого откроется пространство для трансформации 25 сентября
  • Кто решит вопросы в отношениях

Астрологи считают, что шесть китайских знаков зодиака привлекут в свою жизнь большую удачу и любовь уже в четверг, 25 сентября.

YourTango пишет, что в четверг будет День установления, который будет проходить под столбом Огненного Петуха. В китайской астрологии такие дни помогают укрепить связи, усилить обязательства и заложить фундамент, который действительно будет держаться. В четверг будет пробуждаться страсть и ясность в отношениях. Это тот день, когда любовь проявляется таким образом, что кажется неоспоримой, передает Главред.

видео дня

Каким китайским знакам зодиака повезет 25 сентября

Петух

В этот день ваша любовная жизнь заиграет таким образом, что ее будет невозможно игнорировать. Если вы задавались вопросом, где вы находитесь, кто-то покажет вам это своими действиями, а не только словами. Это может быть партнер, который делает шаг вперед так, как вы тайно желали, или новые связи, вспыхивающие с уровнем уверенности, заставляющие вас чувствовать себя замеченным.

Змея

В четверг откроется пространство для вашей трансформации. То, что когда-то казалось хрупким между вами и кем-то другим, стабилизируется. Остаточное напряжение спадает, и вы наконец чувствуете, что почва под вашими отношениями больше не движется. Удача в любви приходит через стабильность. Партнер доказывает свою последовательность, или вы можете увидеть новый интерес, который кажется искренним.

Собака

25 сентября побуждает вас говорить правду в отношениях, и вы можете обнаружить, что высказывание того, что вы чувствуете, создает большую близость, чем вы ожидали. Вы сдерживались из-за страха раскачать лодку, но четверг доказывает, что честность именно то, что укрепляет связь.

Обезьяна

Этот день будет порождать в вас искры, но не поверхностно. Речь идет о том, чтобы открыть, что кто-то искренне ценит ваши необычные черты, которые делают вас уникальными. Если вы сомневались, понимает ли кто-то вас, сегодня он показывает, что понимает, и именно здесь углубляется близость.

Лошадь

У вас появится шанс наконец решить вопрос в отношениях, который мучает. Удача здесь заключается не только в ответе, но и в облегчении, которое наступает. Вы либо увидите, как углубляется преданность, либо осознаете, что чьи-то слова и действия теперь совпадают.

Свинья

В четверг наступит прорыв в любви там, где были колебания. Возможно, кто-то, кто молчал, наконец сделает шаг вперед, или старая рана будет признана, чтобы вы оба могли двигаться вперед легче. Изменение в жизни будет легким, но значимым.

Одно решение все изменит: шесть знаков зодиака ждет редкая удача 25 сентября
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп змея гороскоп лошадь гороскоп обезьяна гороскоп петух гороскоп собака гороскоп кабан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ резко уменьшит военные расходы - Reuters

РФ резко уменьшит военные расходы - Reuters

02:30Мир
Трампа проинформировали о "запланированном контрнаступлении" ВСУ: СМИ раскрыли роль США

Трампа проинформировали о "запланированном контрнаступлении" ВСУ: СМИ раскрыли роль США

01:54Война
Такого не было с лета: военный рассказал, что готовит враг на востоке Украины

Такого не было с лета: военный рассказал, что готовит враг на востоке Украины

00:50Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

Гороскоп на сегодня 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш, Водолеям - выигрыш

Гороскоп на сегодня 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш, Водолеям - выигрыш

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Умные от рождения: пять знаков зодиака, которые не похожи на остальных

Умные от рождения: пять знаков зодиака, которые не похожи на остальных

Последние новости

03:00

Одно решение все изменит: шесть знаков зодиака ждет редкая удача 25 сентября

02:30

РФ резко уменьшит военные расходы - Reuters

02:00

Возле ЧАЭС скапливаются безногие ящерицы: в Чернобыле зафиксировали странное явление

01:54

Трампа проинформировали о "запланированном контрнаступлении" ВСУ: СМИ раскрыли роль США

00:50

Такого не было с лета: военный рассказал, что готовит враг на востоке Украины

Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - КурносоваПутин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова
24 сентября, среда
23:57

Самая влиятельная женщина Средневековья: как киевская княжна покорила Францию и не только

23:29

У Трампа может лопнуть терпение, РФ ждут проблемы - вице-президент США

23:01

Не прорастет и не сгниет: огородница раскрыла необычный метод хранения морковиВидео

22:57

Украинские дроны парализовали нефтяные порты: удивительные подробности атаки на РФВидео

Реклама
22:44

"Крещатик похож на кладбище": в Киеве блогер сравнил минуту молчания с "показухой"Видео

21:47

Безумная сумма: стало известно, какую финансовую поддержку готовит Европа для Украины

21:42

"Высасывают" энергию: какие вещи категорически нельзя оставлять на подоконнике

21:19

Почему Путин начал полномасштабную войну против Украины - названа реальная причина

21:16

Что первым увидели на картинке: тест, который раскроет скрытые черты характера

20:57

Россияне могут выступить против войны с Украиной - в чем причинаВидео

20:55

Уборка для здоровья: как часто нужно пылесосить в доме

20:40

Возвращение Динамо в Лигу Европы: УЕФА принял окончательный вердикт

20:32

Звезды точно на их стороне: каким ТОП-4 знакам зодиака скоро улыбнется судьба

20:18

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот поднимает задницу когда видит хозяинаВидео

19:49

Метастазы: врач прокомментировал состояние пропагандистки Симоньян

Реклама
19:48

Не только разгон: какую на самом деле скрытую функцию имеет педаль газа

19:47

Влупит -3 и будет лить дождь: Украину накрыла волна похолодания

19:33

Врожденные лидеры: ТОП-3 даты рождения, которые наделяют людей магнетизмом

19:10

Как ВСУ переходят к формированию нового формата ведения боямнение

19:01

Открытый ящик Пандоры: Зеленский рассказал о новой угрозе

18:52

"Все может измениться уже завтра": Трамп послал новый сигнал о войне - чего ждать

18:47

Три простых запрета, которые уберегут от бед: строгие приметы на 25 сентября

18:33

Созданы для побед: четыре знака зодиака, обречённые на успех

18:24

Женщина наткнулась на фото кошки в архиве и поразила Сеть: что скрывает снимок

18:16

Кремль начал бояться Герасимова на фоне слухов об отставке - в чем причина

17:41

Нефтепроводы, завод БпЛА и ГПЗ: Генштаб заявил об ударах по пяти объектам в РФ

17:39

Золотое правило крепкого сна: почему нужно переворачивать матрас дважды в месяцВидео

17:27

Почему в Канаде не ремонтируют машины, а покупают сразу новые: неожиданный ответ

17:21

Зеленский раскритиковал ООН и предупредил Европу о новой угрозе от ПутинаВидео

17:11

Не замечали более 100 лет: в логотипе Coca-Cola нашли скрытый символ

16:50

Одна валюта прытко полетела вверх: когда изменится курс доллара, евро и злотого

16:45

"До границ 1991-го и дальше": раскрыт новый план Трампа по войне и роль США

16:34

Удар по кошелькам: в Украине неожиданно выросли цены на популярный продукт

16:28

Увеличивает риск ДТП в 20 раз: патрульные назвали опасную привычку водителей

16:12

Вышел трейлер ремейка хоррора "Рука, качающая колыбель"Видео

Реклама
15:59

Вкуснятина из простых продуктов: рецепт бюджетного ужина из курицы

15:57

Ракеты попали по укрытию, есть жертвы: в ВСУ раскрыли детали удара РФ по полигону

15:47

Православный календарь на октябрь: когда обязательно идти в церковь

15:38

Спина перестала болеть: испанка уже 10 лет передвигается на четвереньках

15:24

Не в курсе даже шопоголики: какую одежду никогда не стоит покупать в секонд-хенде

15:24

Выход Украины на границы 1991 года - в Кремле сделали неожиданное заявление о войне

15:23

Украинцы будут получать от 4000 грн: что изменит новая пенсионная система

15:22

Наступление на важном направлении провалилось: названа причина отхода оккупантов

14:49

Жил на $1 в день: глава успешной компании отказался от миллиардов

14:37

Через год после похорон: муж Заворотнюк ошарашил своим внешним видом

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять