Одно решение все изменит: шесть знаков зодиака ждет редкая удача 25 сентября

Кому повезет 25 сентября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Астрологи считают, что шесть китайских знаков зодиака привлекут в свою жизнь большую удачу и любовь уже в четверг, 25 сентября.

YourTango пишет, что в четверг будет День установления, который будет проходить под столбом Огненного Петуха. В китайской астрологии такие дни помогают укрепить связи, усилить обязательства и заложить фундамент, который действительно будет держаться. В четверг будет пробуждаться страсть и ясность в отношениях. Это тот день, когда любовь проявляется таким образом, что кажется неоспоримой, передает Главред.

Каким китайским знакам зодиака повезет 25 сентября

Петух

В этот день ваша любовная жизнь заиграет таким образом, что ее будет невозможно игнорировать. Если вы задавались вопросом, где вы находитесь, кто-то покажет вам это своими действиями, а не только словами. Это может быть партнер, который делает шаг вперед так, как вы тайно желали, или новые связи, вспыхивающие с уровнем уверенности, заставляющие вас чувствовать себя замеченным.

Змея

В четверг откроется пространство для вашей трансформации. То, что когда-то казалось хрупким между вами и кем-то другим, стабилизируется. Остаточное напряжение спадает, и вы наконец чувствуете, что почва под вашими отношениями больше не движется. Удача в любви приходит через стабильность. Партнер доказывает свою последовательность, или вы можете увидеть новый интерес, который кажется искренним.

Собака

25 сентября побуждает вас говорить правду в отношениях, и вы можете обнаружить, что высказывание того, что вы чувствуете, создает большую близость, чем вы ожидали. Вы сдерживались из-за страха раскачать лодку, но четверг доказывает, что честность именно то, что укрепляет связь.

Обезьяна

Этот день будет порождать в вас искры, но не поверхностно. Речь идет о том, чтобы открыть, что кто-то искренне ценит ваши необычные черты, которые делают вас уникальными. Если вы сомневались, понимает ли кто-то вас, сегодня он показывает, что понимает, и именно здесь углубляется близость.

Лошадь

У вас появится шанс наконец решить вопрос в отношениях, который мучает. Удача здесь заключается не только в ответе, но и в облегчении, которое наступает. Вы либо увидите, как углубляется преданность, либо осознаете, что чьи-то слова и действия теперь совпадают.

Свинья

В четверг наступит прорыв в любви там, где были колебания. Возможно, кто-то, кто молчал, наконец сделает шаг вперед, или старая рана будет признана, чтобы вы оба могли двигаться вперед легче. Изменение в жизни будет легким, но значимым.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

