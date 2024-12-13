Последнее Полнолуние 2024 года: какой знак зодиака ждет грандиозный успех

Полнолуние в декабре 2024 года может принести некоторым знакам зодиака богатство.

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Полнолуние 15 декабря / Коллаж Главред, фото pixabay, instagram/angel_vitrenko

15 декабря 2024 года состоится Полнолуние. Оно произойдет в знаке Близнецов.

"Это время интенсивной коммуникации, осознания новых идей и пересмотра целей", - рассказала в эксклюзивном прогнозе для Главреда астролог Анжелика Витренко.

Что ждет каждый знак зодиака в Полнолуние 15 декабря - гороскоп

Овен : фокус на обучении и новых проектах. Могут появиться важные новости или возможность поделиться своими идеями.

: фокус на обучении и новых проектах. Могут появиться важные новости или возможность поделиться своими идеями. Телец : финансовые вопросы выйдут на первый план. Будьте внимательны к расходам и стоит обдумать инвестиции.

: финансовые вопросы выйдут на первый план. Будьте внимательны к расходам и стоит обдумать инвестиции. Близнецы : это ваше Полнолуние, которое подчеркнёт личные цели и отношения. Время для откровенных разговоров.

: это ваше Полнолуние, которое подчеркнёт личные цели и отношения. Время для откровенных разговоров. Рак : интуиция обострится. Обратите внимание на свои сны и внутренние ощущения. Уединение принесёт вдохновение.

: интуиция обострится. Обратите внимание на свои сны и внутренние ощущения. Уединение принесёт вдохновение. Лев : время для укрепления дружбы и участия в коллективных проектах. Возможны интересные предложения от единомышленников.

: время для укрепления дружбы и участия в коллективных проектах. Возможны интересные предложения от единомышленников. Дева : карьерные вопросы требуют внимания. Возможно, вас заметят руководители или появится новый шанс проявить себя.

: карьерные вопросы требуют внимания. Возможно, вас заметят руководители или появится новый шанс проявить себя. Весы : фокус на путешествиях, обучении и расширении горизонтов. Появится желание выйти за пределы привычного.

: фокус на путешествиях, обучении и расширении горизонтов. Появится желание выйти за пределы привычного. Скорпион : финансовые или эмоциональные вопросы могут потребовать решений. Подумайте, что вы хотите трансформировать в своей жизни.

: финансовые или эмоциональные вопросы могут потребовать решений. Подумайте, что вы хотите трансформировать в своей жизни. Стрелец : отношения выйдут на передний план. Откровенные разговоры помогут укрепить связи или понять, куда двигаться дальше.

: отношения выйдут на передний план. Откровенные разговоры помогут укрепить связи или понять, куда двигаться дальше. Козерог : время для анализа своих привычек и режима. Фокус на здоровье и эффективности повседневной жизни.

: время для анализа своих привычек и режима. Фокус на здоровье и эффективности повседневной жизни. Водолей : полнолуние принесёт вдохновение и романтическое настроение. Творческие проекты могут принести результаты.

: полнолуние принесёт вдохновение и романтическое настроение. Творческие проекты могут принести результаты. Рыбы : вопросы семьи и дома выйдут на первый план. Уделите внимание близким и подумайте о создании гармоничной атмосферы.

"Используйте энергию полнолуния для завершения начатого и открытия новых возможностей", - отметила астролог. видео дня

Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

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