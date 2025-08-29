Признание и новый этап: трех знаков зодиака накроет волна удачи 29 августа

Эта пятница может принести в жизнь неожиданные возможности.

https://horoscope.glavred.info/priznanie-i-novyy-etap-treh-znakov-zodiaka-nakroet-volna-udachi-29-avgusta-10693493.html Ссылка скопирована

Кого ждут возможности 29 августа / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

У каких знаков зодиака начнется новый этап в жизни 29 августа

Перед кем откроются все двери

В пятницу, 29 августа, трех китайских знаков зодиака ждут новые возможности и жизненные дороги. Их жизнь может кардинально измениться.

YourTango сообщает, что в китайской астрологии эта пятница - День открытых дверей под знаком Металлической Лошади. Такие дни предназначены для прорывов и неожиданных возможностей. Что интересно, удача в этот день также имеет праздничный оттенок, передает Главред.

видео дня

Какие китайские знаки могут получить новые возможности 29 августа

Лошадь

В этот день для вас будут открываться все двери. Ожидайте приглашений, внимания и поддержки, которые придут без необходимости за ними гнаться. Люди будут замечать ваши усилия, обаяние и присутствие. Удача будет сопровождать вас целый день.

Дракон

Пятница может подарить вам прорыв в сфере жизни, которая, казалось, сильно застряла. Вы можете сделать смелый выбор, мужественный шаг во что-то новое. План может стать реальностью быстрее, чем вы представляли, или кто-то может сделать предложение, которое изменит тон ваших выходных. Вы получите "да", на которое надеялись, или толчок, который подскажет вам, что наконец-то пришло время.

Собака

29 августа принесет вам как признание, так и облегчение. Вы можете получить похвалу, благодарность или даже финансовую поддержку, которая будет казаться запоздалым признанием. Вас наконец увидят и оценят важным образом.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред