Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Признание и новый этап: трех знаков зодиака накроет волна удачи 29 августа

Мария Николишин
29 августа 2025, 04:30
9
Эта пятница может принести в жизнь неожиданные возможности.
Признание и новый этап: трех знаков зодиака накроет волна удачи 29 августа
Кого ждут возможности 29 августа / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • У каких знаков зодиака начнется новый этап в жизни 29 августа
  • Перед кем откроются все двери

В пятницу, 29 августа, трех китайских знаков зодиака ждут новые возможности и жизненные дороги. Их жизнь может кардинально измениться.

YourTango сообщает, что в китайской астрологии эта пятница - День открытых дверей под знаком Металлической Лошади. Такие дни предназначены для прорывов и неожиданных возможностей. Что интересно, удача в этот день также имеет праздничный оттенок, передает Главред.

видео дня

Какие китайские знаки могут получить новые возможности 29 августа

Лошадь

В этот день для вас будут открываться все двери. Ожидайте приглашений, внимания и поддержки, которые придут без необходимости за ними гнаться. Люди будут замечать ваши усилия, обаяние и присутствие. Удача будет сопровождать вас целый день.

Дракон

Пятница может подарить вам прорыв в сфере жизни, которая, казалось, сильно застряла. Вы можете сделать смелый выбор, мужественный шаг во что-то новое. План может стать реальностью быстрее, чем вы представляли, или кто-то может сделать предложение, которое изменит тон ваших выходных. Вы получите "да", на которое надеялись, или толчок, который подскажет вам, что наконец-то пришло время.

Собака

29 августа принесет вам как признание, так и облегчение. Вы можете получить похвалу, благодарность или даже финансовую поддержку, которая будет казаться запоздалым признанием. Вас наконец увидят и оценят важным образом.

Признание и новый этап: трех знаков зодиака накроет волна удачи 29 августа
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп дракон гороскоп лошадь гороскоп собака
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Количество погибших в Киеве возросло: власти раскрыли масштабы ночного удара

Количество погибших в Киеве возросло: власти раскрыли масштабы ночного удара

02:05Война
США дают "зеленый свет" большому пакету вооружения: что получат ВСУ в ближайшее время

США дают "зеленый свет" большому пакету вооружения: что получат ВСУ в ближайшее время

01:01Война
"Шах и мат" для Кремля: аналитик предложил неочевидный ход для завершения войны

"Шах и мат" для Кремля: аналитик предложил неочевидный ход для завершения войны

23:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сентябрь: Тиграм - перемены, Лошадям - роковая встреча

Китайский гороскоп на сентябрь: Тиграм - перемены, Лошадям - роковая встреча

Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

Появилась первая реакция США на массированные удары РФ по Киеву - что сказали у Трампа

Появилась первая реакция США на массированные удары РФ по Киеву - что сказали у Трампа

Чем именно россияне ударили по кораблю ВМС Украины - появились новые детали атаки

Чем именно россияне ударили по кораблю ВМС Украины - появились новые детали атаки

Последние новости

04:30

Признание и новый этап: трех знаков зодиака накроет волна удачи 29 августа

04:07

Почему кот лижет, а потом внезапно кусает - объяснение зоологов удивитВидео

03:30

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньгиВидео

02:34

Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный БугВидео

02:05

Количество погибших в Киеве возросло: власти раскрыли масштабы ночного удара

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
01:56

Алмаз, которому суждено стать бриллиантом: Ольга Сумская показала себя в юности

01:30

"Попросила положить конец": звезда "Гарри Поттера" раскрыла свой последний план

01:01

США дают "зеленый свет" большому пакету вооружения: что получат ВСУ в ближайшее время

00:50

Жена Monatik случайно засветила лицо восьмимесячного сына

Реклама
00:08

Невероятный старт и напряженный финал: "Полесье" едва не сотворило сенсацию в Италии

28 августа, четверг
23:56

Победительница "Холостяка-13" экстренно покинула страну из-за суда

23:35

Кейт Миддлтон и принц Уильям скрывали от старшего сына важную тайну: причина

23:16

В Польше разбился истребитель F-16 - что известно об авиакатастрофеВидео

23:14

"Шах и мат" для Кремля: аналитик предложил неочевидный ход для завершения войны

22:28

На дорогах заметили необычный знак - о чем предупреждают черно-белые квадраты

22:19

Смертельный сигнал: как по цвету дыма определить "здоровье" двигателя автомобиля

21:56

Как определить, что морковь созрела - лучше дни для сбора урожая

21:04

"Действует в пользу России": президент Португалии заявил, что Трамп - советский агентВидео

20:57

Чеснок будет размером с кулак: простой шаг в августе, который изменит урожайВидео

20:55

Путин и Зеленский не готовы самостоятельно положить конец войне - Белый домВидео

Реклама
20:37

Эксперты назвали 5 лучших и худших продуктов для женщин 50+ лет

20:36

Переговоры между Зеленским и Путиным не состоятся - Мерц назвал причину

20:07

"Будет на бумаге": Зеленский рассказал, когда появятся гарантии безопасности

20:03

Что скрывает новая тактика РФ: эксперт раскрыл главную цель массированных обстрелов

19:44

Трамп поставил дедлайн: раскрыто, когда будет подписано сделку между Украиной и РФВидео

19:33

Джордж Клуни не смог участвовать в Венецианском кинофестивале: в чем причина

19:22

Адская жара накрывает регионы: синоптики назвали дату похолодания

19:10

Отложенный террор по Киеву: что устроила РФмнение

19:03

В Украине дорожает один из важнейших продуктов - что будет с ценами в сентябре

18:33

Бешеный скачок евро и обвал гривны: каким будет новый курс валют

18:20

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

18:14

Появилась первая реакция США на массированные удары РФ по Киеву - что сказали у Трампа

17:52

Чем именно россияне ударили по кораблю ВМС Украины - появились новые детали атаки

17:48

Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

17:40

Большой церковный праздник 29 августа: что нельзя делать в этот день

17:40

Не на ту напала: Волочкова получила неожиданную ответку от поклонницы

17:39

Венгрия запретила въезд командующему СБС - ответ "Мадяра" и реакция Зеленского

17:21

Экс-жена Александра Цекало подала на него в суд из-за алиментов

17:19

Речь не о территориях: политолог назвал сложный вопрос на переговорах с РФ

17:07

Очень сложно: Лорак жалуется на дочь, которая подружилась с дочерью Киркорова

Реклама
16:56

УПЦ МП официально признали связанной с РПЦ - что ждет церковь дальше и будет ли запрет

16:45

"Удары успешные": в Кремле цинично высказались об атаке на КиевФотоВидео

16:36

Украина погрузится в экстремальную жару: синоптик рассказал, когда ударит +32

16:23

"Оскар-2026": стало известно, какой фильм представит Украину на кинопремии

16:11

Украина может освободить все оккупированные территории: в Минобороны раскрыли детали

15:54

Была ли Украина прародиной индоевропейцев: Курганная теория Гимбутас

15:48

София Ротару показала изувеченный Россией Киев: что написала певица

15:38

Исполнитель хита Gangnam Style Psy попал под следствие - что нарушил артистВидео

15:14

РФ заплатит за удар по Киеву: в ЕС анонсировали новые сокрушительные санкции

15:09

Сколько еще Россия может воевать против Украины - в Минобороны назвали сроки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять