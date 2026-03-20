Равноденствие изменит жизнь четырех знаков зодиака - кто среди счастливчиков

Весеннее равноденствие 20 марта запустит мощные механизмы перемен, которые почувствует каждый, но для четырёх знаков они станут судьбоносными.

Четыре знака зодиака станут счастливчиками с 20 марта

Вы узнаете:

Когда начинается астрологический Новый год

Почему весеннее равноденствие 2026 года особенное

Какие изменения и новые возможности ждут Овнов, Козерогов, Раков и Весов

С приходом весеннего равноденствия природа пробуждается, а вместе с ней активируется инициативная энергия Огня. 20 марта Солнце переходит в огненное созвездие Овна, что традиционно знаменует начало астрологического Нового года. Это идеальный шанс использовать космический импульс, чтобы заложить фундамент своих намерений на следующие 12 месяцев, утверждает астролог Parade Нараяна Монтуфар.

Хотя энергию равноденствия почувствуют все, для четырех знаков этот период станет точкой отсчета новой эры. Главред узнал, кто из зодиакального круга почувствует прилив счастья.

Овен

Для Овнов это время всегда полно силы, но 2026 год особенный. Активация Нептуна и Сатурна в знаке запускает глубокий процесс самопознания. Овны начнут искать ответы на глобальные вопросы о своем предназначении и устройстве Вселенной. Это вход в новую духовную эру, поэтому следует прислушиваться к знакам и образам, которыми с вами говорит мир. Именно сейчас время заложить намерения относительно внутреннего роста.

Козерог

Как знак, которым управляет Сатурн, Козероги привыкли к системному росту. Если последние несколько месяцев представители этого знака чувствовали, что изменения "созревают" где-то под поверхностью, то 20 марта они прорвутся наружу. Соединение Солнца с Сатурном и Нептуном станет катализатором для реализации давних мечтаний. Даже один эскиз или доска визуализации, созданная в этот день, может стать первым шагом к цели, над которой представители этого знака будут работать годами.

Рак

В профессиональной сфере для Раков наступает время переосмысления власти и успеха. Нептун и Сатурн уже начали менять сектор карьеры, но именно Солнце 20 марта осветит новые приоритеты. Раки начнут ценить не только конечный результат, но и творческий процесс. Интуитивная стратегия теперь станет главным оружием на пути к самым высоким вершинам.

Весы

Для Весов настало время обновить саму концепцию связей с окружающими. Солнце открывает для представителей этого знака зодиака более гибкий и интуитивный способ общения. Весы начнут видеть людей насквозь, обходя их социальные маски. Этот период может показаться несколько запутанным из-за желания одновременно и близости, и личного пространства. Однако это время поможет выйти на совершенно новый уровень любви и партнерства.

Об источнике: Parade Parade.com – это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося в США в качестве воскресной газетной вставки. Одна из основных тем — это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления еды. Журнал Parade был основан в 1941 году. На протяжении многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране. Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (а в электронном формате — в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

