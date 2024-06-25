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Сюрпризы, риск и "штормы": астролог Росс сказал, что ждет бизнес в июле

Руслана Заклинская
25 июня 2024, 20:28
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После 20 июля будет благоприятное время для информационных проектов, дел связанных с транспортом и торговлей, рассказал Влад Росс.
Сюрпризы, риск и 'штормы': астролог Росс сказал, что ждет бизнес в июле
Гороскоп от Влада Росса - прогноз по деловой активности в июле / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

В начале июля гармоничный аспект между Марсом и Сатурном создает благоприятные условия для составления планов и выполнения работ, связанных с расчетами и вычислениями. Это отличное время для тех, кто занимается хайтеком и IТ-сферой. Станет легче сосредоточиться на серьезной работе. Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Начало июля благоприятно для старта долгосрочных проектов и планов, поскольку Марс будет в действительно хорошем аспекте к Сатурну. Марс - это всегда активность, а Сатурн - достижение целей и возможности. В середине месяца, когда Марс соединится с Ураном, возможны различные неожиданности, связанные с работой и бизнесом", - сказал он.

По словам Росса, в середине июля, когда Марс соединится с Ураном, возможны различные неожиданности в работе и бизнесе. Это может быть время природных катаклизмов, таких как грозы, ураганы, землетрясения. Землетрясения могут затронуть Ближний Восток, Турцию, Китай, Тайвань, Таиланд и Индонезию. Поэтому тем, кто планирует путешествия в эти регионы, стоит быть осторожными.

"Нужно быть осторожнее, поскольку Марс и Уран соединяются с дьявольской звездой Алголь, которая несет всевозможные неприятности. По этой же причине будет штормить и бизнес. В июле могут неожиданно пошатнуться биткоин и ценные бумаги. Возможны сюрпризы от налоговых, конкурентов, а также разного рода форс-мажоры", - отметил астролог.

Росс подчеркнул, что в июле также ожидается очередное "большое наступление" России, главной целью которого будет прорыв в сторону Павлограда.

"Будьте внимательны в период 11-19 июля. На эти даты лучше не планировать начало новых проектов или старт кампаний. Ведь Марс с Ураном - это еще то "удовольствие". Эти дела могут столкнуться с неожиданностями или будут развиваться совсем не так, как вы запланировали. Все получится с точностью до наоборот", - добавил он.

После 20 июля наступает благоприятный период для информационных проектов, дел, связанных с транспортом, торговлей и поездками. В это время хорошо покупать автомобили, особенно старые, активно искать новые заказы, проводить важные переговоры. Это также хорошее время для поиска новых сотрудников, проведения собеседований и командировок. Общий язык с деловыми партнерами будет найти легче.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите видео с астрологическим прогнозом на июль 2024 года от Влада Росса:

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Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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