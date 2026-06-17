Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Три знака зодиака выйдут на пик финансового успеха: кто разбогатеет 17 июня

Анна Ярославская
17 июня 2026, 10:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Финансовый гороскоп на сегодня сулит крупную прибыль.Кому повезет?
Гороскоп
Астролог назвал главных везунчиков среды, 17 июня 2026 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • У кого получится разбогатеть 17 июня
  • Почему терпение Козерогов принесет им легкие деньги
  • Как позитивный настрой поможет Девам привлечь богатство

В среду, 17 июня 2026 года, три знака зодиака притянут к себе ошеломительный финансовый успех и смогут приумножить свое благосостояние. Какие это представители зодиакального круга, рассказала астролог Руби Миранда.

К слову, астролог Джейми Райт утверждает, что есть один знак зодиака, представители которого превосходят всех остальных. По ее словам, явный победитель — это Рыбы. Именно их, по мнению специалиста, можно назвать лучшим знаком зодиака.

видео дня

Гороскоп на 17 июня 2026 - кто сегодня получит деньги

Козерог

День обещает быть потрясающим. По словам астролога, когда-то давно Козероги приняли правильное решение ради и сегодня они сполна ощутят, насколько это было верный шаг, пишет Your tango.

"В период Растущей Луны в Раке ваше терпение окупится с лихвой. Именно оно сейчас притягивает к вам финансовый успех. Подобно Луне, которая постепенно набирает силу, вы продолжаете двигаться вперед — спокойно, уверенно и размеренно. Вам незачем спешить", - свидетельствует гороскоп на сегодня.

Козероги находятся в идеальной позиции для привлечения больших денег, и они приходят как закономерный результат всех прошлых усилий. Примите этот подарок судьбы с благодарностью.

знаки зодиака, стихия земля, знаки земли, гороскоп
Знаки зодиака - стихия земля / Инфографика: Главред

Дева

Энергия, которую Девы посылают во Вселенную, напрямую определяет характер богатства, которое они привлекают.

"Проще говоря, транслируя в мир негатив, вы сами блокируете свою удачу. Но стоит вам сфокусироваться на хорошем, как финансовый успех становится неизбежным", - сказала астролог.

17 июня Девы откроют для себя всю силу позитивного мышления. Вы изменили свой настрой и теперь во всем ищете светлые стороны. Благодаря этой внутренней трансформации вы внезапно начнете притягивать к себе изобилие и процветание.

Ваш новообретенный оптимизм открывает перед вами блестящие перспективы. Главное — не позволяйте негативным мыслям снова взять верх.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Овен

Сегодня Овны смогут привлекать деньги и счастье почти без усилий, потому что вы всегда знали: это ваша судьба.

"Даже в самые трудные времена вы не сомневались, что рождены для чего-то великого. Именно так и работает наше сознание. Мы проживаем ту жизнь, которой, по нашему собственному мнению, заслуживаем. Вы всегда видели себя на высоте, и сейчас — ваш шанс заявить о себе", - сказала астролог.

знаки зодиака, стихия огонь, знаки огня, гороскоп
Знаки зодиака - стихия огонь / Инфографика: Главред

Как писал Главред, новолуние 15 июня произошло в 24-м градусе Близнецов. Этот знак зодиака символизирует общение, знакомства, коммуникацию, обмен информацией, получение новостей. У кого-то будет важный звонок, кто-то услышит что-то значимое, а в чью-то жизнь войдет новый человек или случится интересное знакомство. Прогноз для всех знаком зодиака читайте в материале: Кому Таро сулят интриги и обман, а кому - успех и переезд: прогноз до конца июня 2026.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп гороскоп на сегодня гороскоп Дева гороскоп Овен гороскоп Козерог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Два "козыря" Зеленского могут изменить позицию Трампа по Украине - Sky News

Два "козыря" Зеленского могут изменить позицию Трампа по Украине - Sky News

10:06Мир
Доллар по 51 гривне станет реальностью: экономист назвал сроки

Доллар по 51 гривне станет реальностью: экономист назвал сроки

09:44Экономика
Санкции против РФ и ПВО для Украины: лидеры G7 приняли итоговое заявление

Санкции против РФ и ПВО для Украины: лидеры G7 приняли итоговое заявление

09:21Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Головки будут большими и будут лежать до весны: чем подкормить чеснок в июне

Головки будут большими и будут лежать до весны: чем подкормить чеснок в июне

Китайский гороскоп на сегодня, 17 июня: Лошадям - одиночество, Крысам - уязвимость

Китайский гороскоп на сегодня, 17 июня: Лошадям - одиночество, Крысам - уязвимость

Федоров назвал истинную цель ударов России по центру Киева — о чем идет речь

Федоров назвал истинную цель ударов России по центру Киева — о чем идет речь

Украину атакует мощный шторм: синоптики уже предупреждают об опасности

Украину атакует мощный шторм: синоптики уже предупреждают об опасности

Украина уничтожила большинство Ту-22М3: сколько самолетов осталось у РФ

Украина уничтожила большинство Ту-22М3: сколько самолетов осталось у РФ

Последние новости

11:32

Жара до +43 накрывает Европу: какая погода ждет Украину

11:25

Зачем РФ била по Лавре и киностудии Довженко: эксперт назвал новые потенциальные цели

11:24

Обнародован первый трейлер мультфильма "Шрек-5": названа дата премьерыВидео

11:08

Вместе с Лорак и Тодоренко: победительница Евровидения выступит с предателями Украины

10:54

Стратегия устойчивого развития: как эксперты оценивают новые инициативы Буданова для прифронтовых территорий

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
10:30

Три знака зодиака выйдут на пик финансового успеха: кто разбогатеет 17 июня

10:22

Когда отмечают Ивана Купала в 2026 году: дата праздника, традиции и обряды

10:16

"Никогда не угодишь": возлюбленный Денисенко оскандалился в сети

10:06

Два "козыря" Зеленского могут изменить позицию Трампа по Украине - Sky News

Реклама
09:44

Доллар по 51 гривне станет реальностью: экономист назвал сроки

09:21

Санкции против РФ и ПВО для Украины: лидеры G7 приняли итоговое заявление

08:26

"Есть шанс": в Германии сделали заявление о переговорах между РФ и Украиной

08:21

Трамп меняет позицию по Украине: в G7 заметили важный сигнал для Киева - Bloomberg

07:07

Трамп готов надавить на Путина: в G7 обсуждают сделку "Украина в обмен на Иран"

05:46

Гороскоп на завтра, 18 июня: Тельцам — успехи, Львам — потеря

05:15

"Избить его": мужу покойной Фриске угрожает родня певицы из-за сына

04:41

Почему в СССР массово строили именно 9-этажки, а не 10: секрет раскрыт

04:30

Три знака зодиака ждет поистине особенный день: счастье уже на горизонте

04:08

В магазинах Украины обнаружили опасный товар — как он выглядит

03:31

Любители свиданий по гороскопу: четыре знака, которые обожают флирт

Реклама
01:17

Головки будут большими и будут лежать до весны: чем подкормить чеснок в июнеВидео

00:34

Трудная ночь для Запорожья: РФ ударила дронами по жилым кварталам, есть жертвыФото

00:27

Дочь Путинистки Егоровой похудела на 15 кг: как она выглядит

16 июня, вторник
23:49

Социальное такси на Днепропетровщине: в каких городах доступен бесплатный сервис

23:30

Алкоголь и таблетки: мать турецкой актрисы рассказала, как нашла мертвую дочь

23:05

Федоров назвал истинную цель ударов России по центру Киева — о чем идет речь

22:53

Как на самом деле правильно чистить очки: неожиданный способ без разводов и царапин

22:51

Не испортят никакие вредители: как правильно ухаживать за капустойВидео

22:48

Демобилизация военных: кто сможет оставить службу уже в этом году - Федоров

21:51

Доллар по 45 грн уже реальность, а Кабмин ожидает по 51: чего ждать от курса дальше

21:26

Валерий Леонтьев показал свое истинное отношение к россиянам

20:44

Россия начала запускать по Украине новые дроны: "Флэш" предупредил об опасности

20:03

В Хмельницкой области произошла авиакатастрофа — что известно о судьбе экипажа

19:55

Сценарий Покровска повторяется: DeepState предупредили об угрозе для крупного города

19:40

Как сказать на украинском "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан": лучшие варианты

19:39

Свадьба по приметкам: в какие месяцы нельзя жениться из-за риска разводов

19:37

Украину атакует мощный шторм: синоптики уже предупреждают об опасности

19:24

Александр Мужель: приватизация в Украине требует стратегии в сфере государственной собственности

19:16

Сигнал, который нельзя игнорировать — почему кошки резко начинают больше спатьВидео

19:10

Почему Путин бомбит Лавру: истинные цели атак России – Куликмнение

Реклама
19:08

"Путешественник во времени" предупредил о находке, меняющей будущееВидео

19:03

Как ещё на украинском можно назвать Лесю: слово, которое считается русизмом

18:48

Тарифы не меняли почти пять лет: в Житомире готовят повышение цен на воду

18:28

Массированный удар по Москве — в Reuters сообщили о серьезных последствиях атакиВидео

18:16

Можно бросать яйца после варки в холодную воду или нет: ответ может удивитьВидео

18:03

Кому повезет с 16 июня: три знака зодиака, которые получат всё и сразу

17:52

В Черкассах резко изменили тарифы на воду — сколько придется платить и когда

17:43

Первое изображение молодого Иисуса потрясло неожиданной деталью

17:24

"Я не испытывал страха": 17-летний сын защитника Украины спас жизнь ребенкуВидео

17:22

Некоторые депутаты вместе с руководителями НАБУ и САП придумали "требования к Украине от ЕС", которых не существует, – экс-прокурор САП

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять