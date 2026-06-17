Три знака зодиака выйдут на пик финансового успеха: кто разбогатеет 17 июня

Финансовый гороскоп на сегодня сулит крупную прибыль.Кому повезет?

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Астролог назвал главных везунчиков среды, 17 июня 2026 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

У кого получится разбогатеть 17 июня

Почему терпение Козерогов принесет им легкие деньги

Как позитивный настрой поможет Девам привлечь богатство

В среду, 17 июня 2026 года, три знака зодиака притянут к себе ошеломительный финансовый успех и смогут приумножить свое благосостояние. Какие это представители зодиакального круга, рассказала астролог Руби Миранда.

К слову, астролог Джейми Райт утверждает, что есть один знак зодиака, представители которого превосходят всех остальных. По ее словам, явный победитель — это Рыбы. Именно их, по мнению специалиста, можно назвать лучшим знаком зодиака.

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Гороскоп на 17 июня 2026 - кто сегодня получит деньги

Козерог

День обещает быть потрясающим. По словам астролога, когда-то давно Козероги приняли правильное решение ради и сегодня они сполна ощутят, насколько это было верный шаг, пишет Your tango.

"В период Растущей Луны в Раке ваше терпение окупится с лихвой. Именно оно сейчас притягивает к вам финансовый успех. Подобно Луне, которая постепенно набирает силу, вы продолжаете двигаться вперед — спокойно, уверенно и размеренно. Вам незачем спешить", - свидетельствует гороскоп на сегодня.

Козероги находятся в идеальной позиции для привлечения больших денег, и они приходят как закономерный результат всех прошлых усилий. Примите этот подарок судьбы с благодарностью.

Знаки зодиака - стихия земля / Инфографика: Главред

Дева

Энергия, которую Девы посылают во Вселенную, напрямую определяет характер богатства, которое они привлекают.

"Проще говоря, транслируя в мир негатив, вы сами блокируете свою удачу. Но стоит вам сфокусироваться на хорошем, как финансовый успех становится неизбежным", - сказала астролог.

17 июня Девы откроют для себя всю силу позитивного мышления. Вы изменили свой настрой и теперь во всем ищете светлые стороны. Благодаря этой внутренней трансформации вы внезапно начнете притягивать к себе изобилие и процветание.

Ваш новообретенный оптимизм открывает перед вами блестящие перспективы. Главное — не позволяйте негативным мыслям снова взять верх.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Овен

Сегодня Овны смогут привлекать деньги и счастье почти без усилий, потому что вы всегда знали: это ваша судьба.

"Даже в самые трудные времена вы не сомневались, что рождены для чего-то великого. Именно так и работает наше сознание. Мы проживаем ту жизнь, которой, по нашему собственному мнению, заслуживаем. Вы всегда видели себя на высоте, и сейчас — ваш шанс заявить о себе", - сказала астролог.

Знаки зодиака - стихия огонь / Инфографика: Главред

Как писал Главред, новолуние 15 июня произошло в 24-м градусе Близнецов. Этот знак зодиака символизирует общение, знакомства, коммуникацию, обмен информацией, получение новостей. У кого-то будет важный звонок, кто-то услышит что-то значимое, а в чью-то жизнь войдет новый человек или случится интересное знакомство. Прогноз для всех знаком зодиака читайте в материале: Кому Таро сулят интриги и обман, а кому - успех и переезд: прогноз до конца июня 2026.

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Об источнике: Your Tango YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

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