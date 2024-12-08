В 2025 году у Львов сбудутся все мечты: таролог назвала точный месяц

Вы узнаете:
- Когда Львам нужно будет взять на себя больше ответственности
- В каком месяце сбудутся мечты
Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Львов на весь 2025 год.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в июне в жизни Львов могут произойти глобальные перемены, а в конце года откроется тайна, пишет Главред.
Гороскоп Таро на январь 2025 - Лев
Карты: Отшельник, 3 мечей
В январе можно поехать в ретрит, на отдых, на дачу, за город. У вас будет желание провести время в одиночестве.
Также Львы могут посетить СПА-салон, пойти на обследование.
Кроме того, у вас есть шанс поделиться своей мудростью или познакомиться с наставником.
Возможно получение неприятных новостей. Но после проработки все плохое уйдет в прошлое.
Гороскоп Таро на февраль 2025 - Лев
Карты: Королева Жезлов, 9 пентаклей, Король кубков
Вы будете уделять больше внимания себе. Позволите себе быть красивой, воспользуетесь услугами визажиста, стилиста, парикмахера.
Король кубков - психолог, врач, друг/родственник, близкий человек или мужчина по знаку зодиака Рак, Скорпион или Рыбы. Он сыграет какую-то поль в жизни Львов. Этот человек будет прислушиваться к вам. Состоится откровенный разговор.
Гороскоп Таро на март 2025 - Лев
Карты: Король кубков, 9 жезлов
В вашей жизни появится мужчина, возможно иностранец или человек другой национальности, с которым есть или будет общение на расстоянии.
Некоторым Львам нужно будет отстаивать свои интересы в бизнесе, карьере, в отношениях с друзьями и другими близкими людьми.
Гороскоп Таро на апрель 2025 - Лев
Карта: Колесо фортуны
Апрель - удачный месяц. Не упустите свой шанс.
Вы можете купить автомобиль, получить хорошую сумму денег.
Гороскоп Таро на май 2025 - Лев
Карта: Справедливость
Львам нужно будет взять ответственность за другого человека (например, после вступления в брак или рождения ребёнка).
В целом, карта говорит о балансе.
Можно заключать сделки, покупать или продавать дорогие вещи, подписывать важные документы.
Гороскоп Таро на июнь 2025 - Лев
Карта: Повешенный, 5 мечей, Мир
Стоит взять паузу, перерыв в работе/проекте, поехать в отпуск. Возможен период ожидания.
Могут измениться планы из-за других людей, есть риск конфликта.
Также Львам нужно будет отстаивать личные границы.
Вас ждет новое начало, но при этом есть сдерживающие факторы.
Гороскоп Таро на июль 2025 - Лев
Карта: 4 жезлов
Карта праздника, стабильности.
Вы можете получить новую работу, заключить брак, праздновать новоселье. Произойдут события, которые дадут вам уверенность в завтрашнем дне. При этом у представителей этого знака зодиака появятся новые цели.
Гороскоп Таро на август 2025 - Лев
Карта: Сила
У вас есть силы и возможности осуществить все свои желания и мечты. Проявите свою харизму, чтобы получить подарки Вселенной.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Лев
Карта: 6 мечей
Вас ждет поездка, переезд. Откроются новые горизонты. Вы готовы к тому, чтобы двигаться вперед. Не думайте о прошлом, советует таролог. По ее словам, лучше принять новое предложение.
Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Лев
Карта: 3 пентаклей
Будет много работы, заказов, клиентов. Вы пойдете на курсы, возьмете себе ученика. Возможно вы будете работать в команде.
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Лев
Карта: Паж жезлов, Повешенный
У вас появится интерес к изучению чего-то нового. Вы будете чувствовать себя как ребенок или начнете больше уделять времени детям.
Ждите новостей от детей.
Возможно какой-то процесс находиться на начальном этапе. Например, вы откроете бизнес, запишетесь на курсы.
Львам стоит сделать пауза, посмотреть на ситуацию с другой стороны, погрузиться в какую-то сферу.
Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Лев
Карта: 4 кубков, Верховная жрица
Вам что-то предлагают, но нет желания соглашаться. Вы чувствуете усталость, была слишком большая нагрузка.
В конце года может открыться тайна, стоит прислушиваться к своей интуиции.
Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Львов от Анжелы Перл:
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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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