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В 2025 году у Львов сбудутся все мечты: таролог назвала точный месяц

Анна Ярославская
8 декабря 2024, 05:30
139
Анжела Перл прогнозирует для Львов очень интересный и яркий год. По ее словам, жизнь будет бурлить.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп Таро на 2025 для Львов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Когда Львам нужно будет взять на себя больше ответственности
  • В каком месяце сбудутся мечты

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Львов на весь 2025 год.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в июне в жизни Львов могут произойти глобальные перемены, а в конце года откроется тайна, пишет Главред.

Гороскоп Таро на январь 2025 - Лев

Карты: Отшельник, 3 мечей

В январе можно поехать в ретрит, на отдых, на дачу, за город. У вас будет желание провести время в одиночестве.

Также Львы могут посетить СПА-салон, пойти на обследование.

Кроме того, у вас есть шанс поделиться своей мудростью или познакомиться с наставником.

Возможно получение неприятных новостей. Но после проработки все плохое уйдет в прошлое.

Гороскоп Таро на февраль 2025 - Лев

Карты: Королева Жезлов, 9 пентаклей, Король кубков

Вы будете уделять больше внимания себе. Позволите себе быть красивой, воспользуетесь услугами визажиста, стилиста, парикмахера.

Король кубков - психолог, врач, друг/родственник, близкий человек или мужчина по знаку зодиака Рак, Скорпион или Рыбы. Он сыграет какую-то поль в жизни Львов. Этот человек будет прислушиваться к вам. Состоится откровенный разговор.

Гороскоп Таро на март 2025 - Лев

Карты: Король кубков, 9 жезлов

В вашей жизни появится мужчина, возможно иностранец или человек другой национальности, с которым есть или будет общение на расстоянии.

Некоторым Львам нужно будет отстаивать свои интересы в бизнесе, карьере, в отношениях с друзьями и другими близкими людьми.

Гороскоп Таро на апрель 2025 - Лев

Карта: Колесо фортуны

Апрель - удачный месяц. Не упустите свой шанс.

Вы можете купить автомобиль, получить хорошую сумму денег.

Гороскоп Таро на май 2025 - Лев

Карта: Справедливость

Львам нужно будет взять ответственность за другого человека (например, после вступления в брак или рождения ребёнка).

В целом, карта говорит о балансе.

Можно заключать сделки, покупать или продавать дорогие вещи, подписывать важные документы.

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Лев

Карта: Повешенный, 5 мечей, Мир

Стоит взять паузу, перерыв в работе/проекте, поехать в отпуск. Возможен период ожидания.

Могут измениться планы из-за других людей, есть риск конфликта.

Также Львам нужно будет отстаивать личные границы.

Вас ждет новое начало, но при этом есть сдерживающие факторы.

Гороскоп Таро на июль 2025 - Лев

Карта: 4 жезлов

Карта праздника, стабильности.

Вы можете получить новую работу, заключить брак, праздновать новоселье. Произойдут события, которые дадут вам уверенность в завтрашнем дне. При этом у представителей этого знака зодиака появятся новые цели.

Гороскоп Таро на август 2025 - Лев

Карта: Сила

У вас есть силы и возможности осуществить все свои желания и мечты. Проявите свою харизму, чтобы получить подарки Вселенной.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Лев

Карта: 6 мечей

Вас ждет поездка, переезд. Откроются новые горизонты. Вы готовы к тому, чтобы двигаться вперед. Не думайте о прошлом, советует таролог. По ее словам, лучше принять новое предложение.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Лев

Карта: 3 пентаклей

Будет много работы, заказов, клиентов. Вы пойдете на курсы, возьмете себе ученика. Возможно вы будете работать в команде.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Лев

Карта: Паж жезлов, Повешенный

У вас появится интерес к изучению чего-то нового. Вы будете чувствовать себя как ребенок или начнете больше уделять времени детям.

Ждите новостей от детей.

Возможно какой-то процесс находиться на начальном этапе. Например, вы откроете бизнес, запишетесь на курсы.

Львам стоит сделать пауза, посмотреть на ситуацию с другой стороны, погрузиться в какую-то сферу.

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Лев

Карта: 4 кубков, Верховная жрица

Вам что-то предлагают, но нет желания соглашаться. Вы чувствуете усталость, была слишком большая нагрузка.

В конце года может открыться тайна, стоит прислушиваться к своей интуиции.

Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Львов от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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