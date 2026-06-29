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Важный день 30 июня: шесть китайских знаков, которым улыбнется удача

Марина Иваненко
29 июня 2026, 21:22
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Гороскоп на 30 июня называет шесть знаков, для которых этот день может стать переломным. Астрологи советуют не бояться перемен и новых решений.
Кому из китайских знаков повезет 30 июня
Кому из китайских знаков повезет 30 июня / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие знаки получат шанс изменить жизнь
  • Кому предсказывают важные встречи
  • Кого ждут положительные изменения

Вторник, 30 июня, в китайском календаре проходит под знаком Дня Инициации Лесной Свиньи в год Огненной Лошади и месяц Лесной Лошади. В астрологии такие дни считаются благоприятными для новых начинаний, важных решений и перемен. Сторонники китайского гороскопа считают, что для шести знаков зодиака этот день может стать началом позитивных событий. Главред расскажет подробнее.

Свинья

Представители этого знака могут почувствовать, что настал подходящий момент для действий. Если важное решение долго откладывалось, вторник может придать уверенности и помочь сделать первый шаг. Согласно прогнозу, именно начало действий поможет избавиться от сомнений.

видео дня

Лошадь

Возможно неожиданное возвращение человека из прошлого. В то же время гороскоп советует не спешить вновь погружаться в старые истории. Этот день может помочь понять, насколько изменилась ваша жизнь и действительно ли стоит возвращаться к прошлому.

Кролик

Если в последнее время вы колеблетесь между несколькими вариантами, 30 июня может стать хорошим днём для окончательного выбора. Согласно прогнозу, сейчас важнее двигаться вперёд, чем искать идеальное решение.

Обезьяна

Китайский гороскоп предполагает, что в этот день может возобновиться общение с человеком, который давно исчез из вашей жизни. Не стоит делать поспешных выводов - дальнейшее развитие событий покажет, станет ли это знакомство снова важным.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Змея

Представителям этого знака советуют уделять больше внимания собственным потребностям. Если долгое время приходилось ставить интересы других на первое место, сейчас может появиться возможность открыто выразить свою позицию.

Собака

Согласно прогнозу, во вторник может измениться отношение к человеку или ситуации, которая долгое время не давала покоя. Новый взгляд поможет оставить прошлое позади и двигаться дальше.

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