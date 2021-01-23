УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Зеркальные даты 2021 года – все числа и что делать для достижения цели

23 января 2021, 00:19

Каждая зеркальная дата в 2021 году подходит для загадывания определенного желания, начала определенного проекта. Какая – для чего, разобрался Главред.

Зеркальные даты 2021 - какая дата для какого желания подходит
Зеркальные даты 2021 - какая дата для какого желания подходит / Pic2.me

Мало посмотреть на календарь и высчитать все зеркальные даты 2021 года. Надо еще и разбираться, какая дата для реализации какого желания, проекта предназначена. Ведь какое-то число отвечает за поиск пары, а другое – за денежные вопросы. И лучше их не путать.

Стоит отметить, что такие даты называются "вратами судьбы" – это время, когда даже невозможное может исполниться, если правильно исполнить нужный ритуал. И самая мощная такая дата ожидает нас уже в феврале.

Главред проанализировал прогнозы нумерологов и разобрался, какая дата для чего подходит.

Читайте такжеКогда китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп

Зеркальные даты в феврале 2021 года

Двойки в нумерологии отвечают за создание пар и повышают активность. Поэтому обратить внимание на эти даты стоит в первую очередь людям одиноким и тем, кому нужна помощь в рабочих моментах.

  • 02.02.2021 – нужно обязательно загадать желание на любовь, поиск суженого (если еще нет), а также том, что человек считает самым важным своим проектом на данный момент.
  • 12.02.2021самая мощная дата года, так как цифры полностью зеркалят друг друга. Это фаворит в списке "Счастливые даты для свадьбы 2021" и отличный день для открытия своего дела или запуска нового проекта.

Читайте такжеПравославный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчания

Зеркальные даты в марте 2021 года

  • 03.03.2021 – хорошо пойдут все творческие проекты, всё, для чего нужно вдохновение, так как именно творческую энергию аккумулирует тройка.

Зеркальные даты в апреле 2021 года

  • 04.04.2021 – нужно посвятить день отдыху и семье, чтобы в жизнь пришла гармония и не было пустых лакун в энергетике.

Зеркальные даты в мае 2021 года

  • 05.05.2021 – очень активная дата, когда стоит заняться спортом или выбраться на природу, чтобы напитаться энергией растений и Солнца. Это придаст физических сил и прочистит мысли для более плодотворной реализации целей, что намечены.

Зеркальные даты в июне 2021 года

  • 06.06. 2021 – креативная дата, которая нуждается в упорной работе. Стоит начинать важные проекты только тем, кто упорно трудится – тогда им будет сопутствовать просто "дьявольская" удача.

Зеркальные даты в июле 2021 года

  • 07.07.2021 – самая счастливая зеркальная дата года. Стоит заняться обучением и саморазвитием (полученные знания обязательно пригодятся), так как семерка отвечает за духовное развитие и символизирует мудрость.

Зеркальные даты в августе 2021 года

  • 08.08.2021 – самая счастливая дата в году для покупок и вложения денег, так как восьмерка отвечает за денежные вопросы. В этот день нужно быть щедрым, в первую очередь к самому себе. И загадывать эгоистические желания – лично для себя.

Зеркальные даты в сентябре 2021 года

  • 09.09.2021 – день завершения и подведения итогов. Стоит приурочить к этому дню завершение хотя бы одного проекта – чтобы Вселенная дала толчок всем остальным.

Зеркальные даты в октябре 2021 года

  • 10.10.2021 – а вот в эту дату полезно начинать что-то новое. Самый сложный многоуровневый проект сегодня пойдет как по маслу – так что именно нечто грандиозное и стоит начинать сегодня (зачем переводить такую энергетику на пустяки?).

Зеркальные даты в ноябре 2021 года

  • 11.11.2021 – это день самоанализа, так как единица отвечает за внутренний мир. Стоит заняться медитацией и йогой, почитать духовную литературу – чтобы обезопасить себя от фатальных ошибок в будущем.

Зеркальные даты в декабре 2021 года

  • 12.12.2021 – день подходит для обмена информацией и общения. Главное помните: единица отвечает за самостоятельность мышления и превалирует над двойкой – поэтому сначала нужно сделать выводы самому, и только потом идти советоваться с кем-то, выносить свой проект на обсуждение.

Ранее мы публиковали подробный лунный календарь на февраль 2021, где были названы самые мощные сутки. Стало известно, когда в февраля ожидается самый счастливый день.

гороскоп зеркальная дата
Сейчас вы просматриваете новость «Зеркальные даты 2021 года – все числа и что делать для достижения цели». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Гороскоп на 21 января для всех: полезные связи, крайняя опасность и подрыв здоровьяГороскоп на 21 января для всех: полезные связи, крайняя опасность и подрыв здоровья Гороскоп на 22 января для всех: иллюзорная выгода и деловые неудачиГороскоп на 22 января для всех: иллюзорная выгода и деловые неудачи Гороскоп на 20 января для всех: солидная прибыль и встреча с человеком мечтыГороскоп на 20 января для всех: солидная прибыль и встреча с человеком мечты Гороскоп на 19 января для всех: наслаждение любовью и нужные связиГороскоп на 19 января для всех: наслаждение любовью и нужные связи Гороскоп на 23 января для всех: творческий триумф и сильная защитаГороскоп на 23 января для всех: творческий триумф и сильная защита
Следующий материал

Последние новости

00:33
Как побороть самое распространенное последствие COVID-19 – советы кардиолога
00:19
Зеркальные даты 2021 года – все числа и что делать для достижения цели Видео
22 января, пятница
23:56
Коварный COVID у детей: симптомы можно спутать с другой болезнью Видео
23:30
Как легко установить рингтон на звонок на телефоне: ставим свою песню
23:25
"Без шансов выжить": в Кабмине высказались о пожаре в Харькове Видео
Реклама
22:53
В Германии нашли новый заразный штамм коронавируса из Бразилии
22:53
Последствия штурма Капитолия: бойцов Нацгвардии "скосил" коронавирус Видео
22:40
Православный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчания Видео
22:28
Коронавирус в Украине 22 января: за сутки обнаружили 5,3 тыс. новых случаев Видео
22:21
Высокое кровяное давление: 6 признаков необходимости вызова врача Видео
22:09
Бари Алибасов употребил спиртное и попал в больницу - СМИ Видео
22:09
Пожар в доме престарелых: четырем подозреваем объявили о подозрении Видео
21:19
В Кабмине рассказали, как применят амнистию для жителей ОРДЛО Видео
21:17
Дерматологи рассказали как вырастить здоровую и густую бороду Видео
21:14
Зеленский впервые поговорил с преемником Меркель - о чем шла речь
21:04
Гороскоп на 23 января для всех: творческий триумф и сильная защита Видео
20:50
Лютые морозы и полуметровые сугробы: когда и где в Украине разгуляется непогода Видео
20:46
Йога: названы 7 научно-доказанных преимуществ Видео
20:29
Смертельный пожар в Харькове: обнаружили более 30 нелегальных пансионатов Видео
20:20
Capcom сделала разработку ремейка Resident Evil 4 приоритетной, но придется подождать Видео
Реклама
20:04
"Распродала себя всю, падаль": Собчак хитро выступила против Навального и нарвалась на маты Видео
20:01
Байден получил минимальный уровень одобрения американцев - соцопрос Видео
19:55
Ермак высказался об исключении Дубинского из фракции Слуга народа: появился ответ нардепа Видео
19:25
Обуглившиеся тела и старики на снегу: появились новые свидетельства пожара в Харькове Видео
19:24
Лукашенко отреагировал на гибель 15 стариков в Харькове Видео
19:05
В Украине "развлечется" циклон: синоптик предупредила, к чему готовиться Видео
18:59
Резня с расчленением в Одессе: суд вынес решение по подозреваемому Видео
18:49
Сенат США утвердил кандидатуру главы Пентагона Видео
18:44
Борьба за оружие: наделят ли украинцев правом на вооруженную самозащиту
18:28
Ученые назвали "кожные" симптомы коронавируса Видео
18:27
У Навального в СИЗО пошатнулось здоровье - адвокат Видео
18:25
Сколько будет стоить растаможка "евроблях": в Раде назвали новую цену Видео
18:24
"Сексапильная": Jerry Heil топлес и с игрушкой свела с ума поклонников
18:23
От "агентов Кремля" до антитабачников Блумберга: в мире усиливают борьбу с "иностранными агентами"
18:22
Стала известна дата начала процесса импичмента Трампу в Сенате США Видео
18:12
Valve получила штраф из-за региональных цен в Steam: чем это может обернуться
17:39
Мишель Андраде и Позитив стали ведущими шоу Орел и Решка 2021
17:33
В Киеве у комитетов Рады случилось ЧП
17:24
В новом Resident Evil 8 впервые в истории серии будет полноценная русская озвучка Видео
17:21
Не только старшие классы: в Украине школы отказываются набирать первоклассников Видео
Реклама
17:19
"Золотая" коммуналка: в Киеве объяснили космические цифры в платежках Видео
16:56
"Чтит бандеровцев и радикалов": в Госдуме разразились оскорблениями в адрес Кравчука из-за Крыма Видео
16:55
Салаты из пекинской капусты: пять вкусных рецептов Видео
16:44
Вышел трейлер атмосферного хоррора The Medium от автора синематиков "Ведьмака" Видео
16:38
"Продался моск*лям": на Прикарпатье радикалы напали на скандального журналиста Коцабу Видео
16:15
Календарь крещения ребенка 2021: когда можно и когда нельзя крестить ребенка Видео
16:06
Ксения Мишина поиздевалась над самоуверенным признанием Александра Эллерта Видео
15:58
Украину заметет снегом и зальет дождями: синоптик дал неожиданный прогноз на февраль Видео
15:54
Нормандская встреча отменена по просьбе Киева: озвучена причина Видео
15:48
Удар по водителям: в Украине подскочили цены на автогаз Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять