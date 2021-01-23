Зеркальные даты 2021 года – все числа и что делать для достижения цели

Зеркальные даты 2021 - какая дата для какого желания подходит / Pic2.me

Мало посмотреть на календарь и высчитать все зеркальные даты 2021 года. Надо еще и разбираться, какая дата для реализации какого желания, проекта предназначена. Ведь какое-то число отвечает за поиск пары, а другое – за денежные вопросы. И лучше их не путать.

Стоит отметить, что такие даты называются "вратами судьбы" – это время, когда даже невозможное может исполниться, если правильно исполнить нужный ритуал. И самая мощная такая дата ожидает нас уже в феврале.

Главред проанализировал прогнозы нумерологов и разобрался, какая дата для чего подходит.

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Зеркальные даты в феврале 2021 года

Двойки в нумерологии отвечают за создание пар и повышают активность. Поэтому обратить внимание на эти даты стоит в первую очередь людям одиноким и тем, кому нужна помощь в рабочих моментах.

02.02.2021 – нужно обязательно загадать желание на любовь, поиск суженого (если еще нет), а также том, что человек считает самым важным своим проектом на данный момент.

12.02.2021 – самая мощная дата года, так как цифры полностью зеркалят друг друга. Это фаворит в списке "Счастливые даты для свадьбы 2021" и отличный день для открытия своего дела или запуска нового проекта.

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Зеркальные даты в марте 2021 года

03.03.2021 – хорошо пойдут все творческие проекты, всё, для чего нужно вдохновение, так как именно творческую энергию аккумулирует тройка.

Зеркальные даты в апреле 2021 года

04.04.2021 – нужно посвятить день отдыху и семье, чтобы в жизнь пришла гармония и не было пустых лакун в энергетике.

Зеркальные даты в мае 2021 года

05.05.2021 – очень активная дата, когда стоит заняться спортом или выбраться на природу, чтобы напитаться энергией растений и Солнца. Это придаст физических сил и прочистит мысли для более плодотворной реализации целей, что намечены.

Зеркальные даты в июне 2021 года

06.06. 2021 – креативная дата, которая нуждается в упорной работе. Стоит начинать важные проекты только тем, кто упорно трудится – тогда им будет сопутствовать просто "дьявольская" удача.

Зеркальные даты в июле 2021 года

07.07.2021 – самая счастливая зеркальная дата года. Стоит заняться обучением и саморазвитием (полученные знания обязательно пригодятся), так как семерка отвечает за духовное развитие и символизирует мудрость.

Зеркальные даты в августе 2021 года

08.08.2021 – самая счастливая дата в году для покупок и вложения денег, так как восьмерка отвечает за денежные вопросы. В этот день нужно быть щедрым, в первую очередь к самому себе. И загадывать эгоистические желания – лично для себя.

Зеркальные даты в сентябре 2021 года

09.09.2021 – день завершения и подведения итогов. Стоит приурочить к этому дню завершение хотя бы одного проекта – чтобы Вселенная дала толчок всем остальным.

Зеркальные даты в октябре 2021 года

10.10.2021 – а вот в эту дату полезно начинать что-то новое. Самый сложный многоуровневый проект сегодня пойдет как по маслу – так что именно нечто грандиозное и стоит начинать сегодня (зачем переводить такую энергетику на пустяки?).

Зеркальные даты в ноябре 2021 года

11.11.2021 – это день самоанализа, так как единица отвечает за внутренний мир. Стоит заняться медитацией и йогой, почитать духовную литературу – чтобы обезопасить себя от фатальных ошибок в будущем.

Зеркальные даты в декабре 2021 года

12.12.2021 – день подходит для обмена информацией и общения. Главное помните: единица отвечает за самостоятельность мышления и превалирует над двойкой – поэтому сначала нужно сделать выводы самому, и только потом идти советоваться с кем-то, выносить свой проект на обсуждение.

Ранее мы публиковали подробный лунный календарь на февраль 2021, где были названы самые мощные сутки. Стало известно, когда в февраля ожидается самый счастливый день.