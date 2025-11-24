Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 25 ноября: Овнам - предательство, Стрельцам - водоворот событий

Руслана Заклинская
24 ноября 2025, 09:28
166
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 25 ноября всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 25 ноября: Овнам - предательство, Стрельцам - водоворот событий
Гороскоп на 25 ноября 2025 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 ноября
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 25 ноября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться завтра.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Определите чувства, которые вас мотивируют. Вам следует отказаться от негативных мыслей - страха, сомнений, гнева или жадности, ведь они работают как магниты, притягивая противоположное к желаемому. Вам не следует вкладывать свои деньги в этот день, не посоветовавшись с кем-то. В этот день благоприятно общаться с людьми, которых вы редко видите. Вы будете популярными и легко будете привлекать представителей противоположного пола. Будьте бдительными в бизнесе, чтобы уберечь себя от измены. Не давите на своего партнера ни в чем - это лишь создаст эмоциональное расстояние между вами.

Гороскоп на завтра - Телец

Придерживайтесь сбалансированной диеты, чтобы улучшить свое физическое здоровье. Для долгосрочной прибыли рекомендуются инвестиции в акции и взаимные фонды. Родственники и друзья посетят вас на замечательный вечер. Ваш партнер хорошо к вам относится, поэтому иногда его или ее раздражение стоит воспринимать не как критику, а как заботу - попробуйте понять, откуда идут эти слова. Вы можете получить комплименты на работе. В этот день, чтобы эффективно использовать свободное время, вы можете запланировать встречу со старыми друзьями.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Ваша импульсивная натура может вызвать серьезные проблемы. Хотя деньги важны для вас, не позволяйте чрезмерной чувствительности к финансам портить отношения. Поощряйте здоровое общение со своими детьми. Оставьте прошлое позади и ждите светлых времен впереди - ваши усилия окажутся результативными. Особый друг поддержит вас в сложный момент. В этот день у вас может появиться скрытый оппонент, который будет пытаться доказать, что вы ошибаетесь. Стоит рассмотреть возможности для путешествий. В этот день вы проведете замечательное время со своим супругом или супругой.

Гороскоп на завтра - Рак

Найдите утешение в обществе детей. Терапевтическая сила малышей, не только из вашей семьи, но и других, поможет успокоить тревогу. Тем, кто женат, возможно, придется потратить много денег на образование своих детей в этот день. Инвестиции, сделанные в этот день, будут прибыльными, хотя вы можете столкнуться с сопротивлением партнеров. В этот день вы получите много интересных приглашений и, возможно, неожиданный подарок.

Гороскоп на завтра - Лев

Для счастливой жизни улучшайте свою психологическую устойчивость. В этот день, вместо того чтобы просто сидеть сложа руки, стоит заняться чем-то, что усилит вашу способность зарабатывать. Кто-то, с кем вы живете, будет очень раздражен вашими недавними действиями в этот день. Личные советы улучшат ваши отношения. Новые задачи не оправдают ожиданий. В этот день вы можете провести целый день в одиночестве в комнате.

Гороскоп на завтра - Дева

В этот день развлечения должны включать спортивные занятия и активности на свежем воздухе. Разумные инвестиции принесут отдачу, поэтому проверяйте, куда вкладываете свои тяжело заработанные деньги. Вы достигнете своих целей благодаря настойчивости и терпению. В этот день вы можете провести большую часть времени, спя дома, но вечером осознаете важность времени. Ваш муж/жена в этот день оценит вас, похвалит все хорошее в вас и снова влюбится.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Ваша внутренняя стойкость и бесстрашие сильно усилят умственные способности. Сохраняйте этот импульс, ведь он поможет вам удерживать контроль над любой ситуацией. Углубитесь в детали инвестиционной схемы, которая вас заинтересовала, и проконсультируйтесь с экспертами, прежде чем брать на себя обязательства. Делайте то, что приносит вам счастье, но избегайте вмешательства в дела других. Вы встретите человека, который будет любить вас больше жизни. Вы получите признание, если поделитесь своими знаниями и опытом.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Проведите время с детьми - это снимет стресс и подарит эмоциональное восстановление. Возможность научиться лучше экономить деньги. В семье стоит учитывать мнение других, потому что односторонние решения могут создать проблемы. Обещания могут оказаться невыполненными, что разозлит любимого человека. На работе вы будете иметь успех благодаря настойчивости и уверенной подаче идей. Не стоит делиться глубокими секретами с малознакомыми людьми.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Сдерживайте эмоции и импульсивность - это поможет избежать проблем. Старые подходы мешают двигаться вперед, поэтому стоит изменить мышление. Финансы улучшатся. Вечер с партнером обещает быть приятным и расслабляющим, но недостаточное внимание к любимой может создать напряжение. День будет насыщенным и социальным - многие будут просить вашего совета. Есть риск потратить время впустую. В отношениях может проявиться более жесткая сторона партнера, что вызовет дискомфорт.

Гороскоп на завтра - Козерог

Не тратьте силы на иллюзии - сосредоточьтесь на реальных делах. Для долгосрочной прибыли инвестиции будут уместны. День в целом благоприятный, но кто-то из доверенных людей может подвести. В отношениях - много романтики, стоит запланировать особый вечер. Короткая поездка пройдет хорошо, а возможные мелкие трудности легко разрешатся по возвращении. В браке - теплый и гармоничный период.

Гороскоп на завтра - Водолей

В этот день вы будете наслаждаться отдыхом и можете приобрести ценные вещи. Поделитесь счастьем с родителями, поддержите их, чтобы преодолеть одиночество. Ваша вторая половинка будет думать о вас весь день. Займитесь творческой работой. Сначала вам может быть сложно, но впоследствии будут хорошие результаты. Вечером найдется время для себя и близких, а день с партнером будет замечательным.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Не занимайтесь самолечением, чтобы избежать риска зависимости. Возможен неожиданный возврат долга. Дома могут возникнуть напряженные моменты с семьей или партнером - избегайте эмоционального шантажа. На работе вы будете чувствовать себя хорошо, поскольку коллеги и начальник оценят ваш прогресс, а бизнесмены могут получить прибыль. Время с семьей займет много внимания, однако партнер может быть слишком занят работой, что огорчит вас.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра Гороскоп 2025
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Дедлайн для принятия мирного плана может измениться: в США назвали новый срок

    Дедлайн для принятия мирного плана может измениться: в США назвали новый срок

    08:27Война
    Зеленский может срочно вылететь в США: в Reuters назвали цель визита

    Зеленский может срочно вылететь в США: в Reuters назвали цель визита

    07:56Украина
    РФ атаковала Харьков дронами: погибли четыре человека, среди раненых - дети

    РФ атаковала Харьков дронами: погибли четыре человека, среди раненых - дети

    07:21Война
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Китайский гороскоп на сегодня 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

    Китайский гороскоп на сегодня 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

    До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

    До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

    Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

    Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

    Завершатся 14 лет иллюзий: для кого конец года станет поворотным - гороскоп на декабрь 2025

    Завершатся 14 лет иллюзий: для кого конец года станет поворотным - гороскоп на декабрь 2025

    С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

    С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

    Последние новости

    10:27

    Безумный рост цен: известно, какие продукты больше всего подорожали за неделю

    10:26

    Китайский гороскоп на завтра 25 ноября: Тиграм - угроза, Обезьянам - депрессия

    09:40

    "Она никогда не разбиралась": Гвоздева раскритиковала жюри "Танцев со звездами"

    09:35

    Мерц отверг предложение США относительно членства РФ в G8

    09:31

    Готовятся к штурму двух городов: в ISW раскрыли планы и цели оккупантов

    Снегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал датыСнегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал даты
    09:28

    Гороскоп на завтра 25 ноября: Овнам - предательство, Стрельцам - водоворот событий

    09:18

    Эти переговоры ожидает судьба печально известного соглашения о минералахмнение

    08:58

    Тайны вашего адреса: как номер дома влияет на жизнь

    08:27

    Дедлайн для принятия мирного плана может измениться: в США назвали новый срок

    Реклама
    07:56

    Зеленский может срочно вылететь в США: в Reuters назвали цель визита

    07:21

    РФ атаковала Харьков дронами: погибли четыре человека, среди раненых - детиФото

    06:54

    Украина и США сделали совместное заявление после переговоров в Женеве: в чем его суть

    06:15

    Путинский план никто принимать не станет, Трамп передумаетмнение

    05:23

    Как категорически нельзя хранить свитер на вешалке: лайфхак спасет гору одежды

    04:41

    Улучшает здоровье и помогает худеть: в чем кроется секрет "японской ходьбы"

    03:30

    Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке ветеринара за 63 секунды

    01:46

    "Мирный план" Трампа корректируют: Рубио заявил о сокращении спорных пунктов

    01:30

    Пташка из Азовстали возвращается к службе - подробности

    00:47

    Эксперт намекает на изменения в Динамо: кто может возглавить команду следующим

    00:25

    Ни в коем случае нельзя делать это дома: строгие приметы в праздник 24 ноября

    Реклама
    23 ноября, воскресенье
    23:43

    Melovin раскрыл детали о романе с женихом-военным

    22:59

    Звезда праздничного стола: рецепт очень бюджетного салата королевская Мимоза

    22:56

    Механик назвал авто, которое без проблем преодолевает сотни тыс. км: идеальный выбор на вторичке

    22:54

    "Команда Трампа слышит нас": Зеленский раскрыл первые подробности встречи в Женеве

    22:36

    Скрытый знак на шинах: что означает зеленый колпачок на колесах авто

    22:34

    "Проклинаю день, когда его встретила": новый муж Снежаны Онопки оказался аферистом

    22:08

    Почему американцы решили давить на Украинумнение

    21:45

    В Харькове прогремела серия мощных взрывов: город под массовой атакой БПЛАФото

    21:24

    Громовой удар по энергетике и не только: Крым мощно атаковали дроны

    20:28

    Как дешево утеплить окна и повысить температуру в доме: что советуют эксперты

    20:16

    В 1100 гривен уже не уложиться: в Украине дорожает популярный продукт

    19:47

    Особенное украшение: Могилевская заинтриговала кольцом на безымянном пальце

    19:45

    Европейский план мира для Украины "слили" в СМИ: что предусмотрено в документе

    19:41

    Сильный мороз и снег: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

    19:37

    Стали известны результаты переговоров в Женеве по плану окончания войны

    19:25

    Зеленский прокомментировал мирный процесс и ответил на обвинения Трампа

    19:21

    "Опасный сигнал каждому диктатору": Бернс предупредил о рисках мирного плана

    19:03

    Переговоры в Женеве о плане окончания войны: в Reuters рассказали об успешных сделках

    18:53

    Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

    18:48

    Орхидеи разрастаются хаотично - простой метод, как укротить "убегающие" корниВидео

    Реклама
    18:48

    Лесика Турко провели в последний путь - где похоронен музыкантВидео

    18:40

    До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

    18:35

    Почему поезда раньше не ездили ночью - что в это время делали с пассажирамиВидео

    18:29

    Создают больше проблем, чем тепла: какими дровами не стоит топить в печи или камине

    18:07

    Китайский гороскоп на сегодня 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

    18:05

    "Ситуация плохая": в прямом эфире радио РФ рассказали, что скрывает Путин

    17:35

    Новые "Танцы со звездами": Влад Яма дал язвительный комментарий

    17:26

    Лучше избавьтесь от них: какие купюры доллара и евро могут создать проблемы

    17:15

    С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

    16:54

    Действительно ли украинцы рано женились: архивы опровергли распространенный миф

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Новости шоу бизнеса
    Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийФилипп КиркоровПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга Сумская
    Мода и красота
    Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
    Рецепты
    Легкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюда
    Синоптик
    Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
    Интересное
    Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
    Культура
    Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Новый год 2026
    Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

    ©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять