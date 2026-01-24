Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 25 января: Близнецам - неожиданная встреча, Девам - грусть

Руслана Заклинская
24 января 2026, 11:51
140
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 25 января всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 25 января: Близнецам - неожиданная встреча, Девам - грусть
Гороскоп на 25 января 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 января
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 25 января поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

В этот день вам будет сложно сдерживать эмоции, а неосторожное поведение может вызвать разочарование. Стоит внимательнее относиться ко времени и деньгам. Друзья порадуют приятными планами на вечер, но партнеру может не хватать вашего внимания. Запланированный досуг сорвется из-за незваного гостя, возможно раздражение в семье. В то же время отец может сделать приятный сюрприз.

Гороскоп на завтра - Телец

В этот день возможны усталость и потребность в дополнительном отдыхе. Финансовая стабильность принесет внутреннее спокойствие. Появятся новые надежды, но результат будет зависеть от ваших усилий. День благоприятен для романтики, хотя общение с коллегой может показаться бесполезным. Партнер настроен нежно. Лучше всего — позволить себе ничего не делать и просто наслаждаться моментом.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Ваш ум будет открыт для новых идей, которые могут принести дополнительный доход. Вечер пройдет в приятной атмосфере с гостями. Для некоторых возможен новый роман или неожиданный контакт из прошлого, что сделает день особенным. В паре — искренний и глубокий разговор. В то же время стоит беречь себя и не переутомляться общением.

Гороскоп на завтра - Рак

Отпустите мрачные мысли и сосредоточьтесь на движении вперед. Возможно стремление быстро заработать, но главным приоритетом этого дня станет семья. Не исключены неожиданные романтические встречи. Важно вовремя выполнить дела и помнить о близких, которые нуждаются в вашем внимании. Партнер приятно удивит.

Гороскоп на завтра - Лев

Вечер принесет смешанные эмоции, но позитив будет преобладать. Возможны финансовые поступления или возврат долгов. В отношениях — приятный поворот и чувство влюбленности. Несмотря на занятость, найдется время для семьи. Супружеские отношения будут радовать гармонией, а в бизнесе возможен ощутимый успех.

Гороскоп на завтра - Дева

Возможно разочарование из-за поведения друга, поэтому важно сохранять спокойствие. Стоит внимательнее относиться к финансам и семейным делам. В любви может не хватать тепла, но это временно. День не слишком продуктивный, зато принесет время с партнером и шанс хорошо отдохнуть и восстановить силы.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

День благоприятен для заботы о себе и важных решений. Возможен удачный финансовый шаг, в частности в делах с имуществом. В любви может не хватать откровенности, поэтому не стоит давить. Будьте осторожны с доверием к знакомым. Несмотря на мелкие семейные недоразумения, поддержка партнера поможет сохранить внутреннее равновесие.

Гороскоп на завтра - Скорпион

День подходит для отдыха и восстановления сил. Важно сдерживать эмоции на работе, чтобы избежать проблем. Домашняя атмосфера принесет тепло и радость, а поддержка близкого человека — спокойствие. Возможно особое внимание от партнера и приятные моменты в общении с окружающими.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Чрезмерные поездки могут истощить, поэтому стоит беречь силы. День благоприятен для финансового роста, особенно в отдельных сферах. Успехи детей принесут гордость, а любовь — положительные эмоции. Раннее возвращение домой подарит семейный уют и незабываемые моменты с партнером.

Гороскоп на завтра - Козерог

Очень удачный день для здоровья и поднятия настроения. Путешествия могут быть суетливыми, но финансово выгодными. Радость принесут успехи детей и осуществление мечтаний. Романтика и настроение могут колебаться из-за здоровья партнера и домашних дел. В этот день важно уделять время семье.

Гороскоп на завтра - Водолей

Будьте оптимистом и смотрите на светлую сторону жизни. Ваши уверенные ожидания помогут реализовать надежды и желания. Избегайте сомнительных поступков, таких как уклонение от налогов, чтобы не иметь проблем. Члены семьи могут не оправдать ваших ожиданий — измените подход, чтобы перехватить инициативу. Новый роман поднимет настроение, а путешествия подарят новые впечатления и знакомства. Сегодня с партнером ожидается глубокий душевный разговор. Молодежь этого знака зодиака почувствует недостаток любви в своей жизни.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Ваша импульсивность может создать проблемы со здоровьем. Небрежность на работе или в бизнесе грозит финансовыми потерями. Неожиданные хорошие новости от дальних родственников принесут радость всей семье. Настроение будет способствовать любви, а возможностей для нее будет много. Позаботьтесь о багаже, если путешествуете. В этот день вы почувствуете себя благословенными, а ваши хорошие качества могут оценить дома.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ракеты поразили и сам переговорный стол": Сибига - об обстреле на фоне встречи с РФ

"Ракеты поразили и сам переговорный стол": Сибига - об обстреле на фоне встречи с РФ

13:10Украина
Давление усиливается: СМИ узнали, достигли ли Украина и РФ компромисса в Абу-Даби

Давление усиливается: СМИ узнали, достигли ли Украина и РФ компромисса в Абу-Даби

11:58Война
Без света более 400 тысяч потребителей: Чернигов почти полностью обесточен

Без света более 400 тысяч потребителей: Чернигов почти полностью обесточен

11:22Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — детали

Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — детали

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

Договорились еще в августе: СМИ раскрыли соглашение Трампа и Путина о войне

Договорились еще в августе: СМИ раскрыли соглашение Трампа и Путина о войне

Последние новости

13:29

Как не попасть в аварию зимой: инструктор назвал пять популярных ошибок

13:10

"Ракеты поразили и сам переговорный стол": Сибига - об обстреле на фоне встречи с РФ

13:06

В обменники спешить не стоит: прогноз курса доллара и евро до конца января

11:58

Давление усиливается: СМИ узнали, достигли ли Украина и РФ компромисса в Абу-Даби

11:52

Гороскоп Таро на завтра 25 января: Овнам - щедрость, Львям - борьба со слабостью

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – МаксаковаПутин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова
11:51

Гороскоп на завтра 25 января: Близнецам - неожиданная встреча, Девам - грусть

11:26

Любовница мужа Алсу выходит замуж за Абрамова

11:23

Как выглядеть стильно в мороз: модные правила зимнего образа

11:22

Без света более 400 тысяч потребителей: Чернигов почти полностью обесточен

Реклама
11:03

Откуда берется запах в квартире и как убрать его навсегда: лайфхаки для уборки

10:37

Исповедь без лишней вины: что на самом деле не является грехом

10:24

Тысячи киевлян без света и тепла: враг серьезно повредил инфраструктуру столицы

09:19

Россияне били роженицах и переселенцах: Зеленский прокомментировал атаку РФФото

09:03

Вторая жизнь старых вещей: неожиданные идеи для кашпо из подручных вещейФото

09:00

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина КремляВидео

08:58

Дочь Келлога публично упрекнула Трампа после ночного обстрела Киева

08:21

Viber после уроков: должен ли учитель отвечать родителям в выходные дни

08:10

Как Украине выйти из энергетического кризисамнение

07:44

РФ массированно атаковала Украину: под прицелом энергетика, есть жертва и раненыеФото

06:10

Почему ни одно западное государство не превосходит Китай по масштабу рынкамнение

Реклама
06:02

Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — деталиВидео

05:27

Разлетаются со стола первыми: рецепт бюджетных, но очень вкусных отбивных

04:40

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке саксофониста за 31 секунду

03:30

Скрытый момент старения: ученые сделали сенсационное открытие

02:22

Ученые рассказали, почему нельзя гладить пингвинов: причины удивят многих

01:29

Киев под массированной атакой - над городом десятки Шахедов, на подлете баллистика

01:22

До 13,5 часов в сутки без света: графики отключений на Львовщине на 24 января

01:17

В Харькове гремят взрывы и пылает дом: над Украиной еще десятки Шахедов

00:52

Женщина посмотрела, чем занимается муж пока ее нет дома: видео рассмешило миллионыВидео

00:22

Война идет к заморозке: эксперт объяснил, за кем последнее слово

00:06

Переход от аварийных к почасовым отключениям: украинцам раскрыли вероятные сроки

23 января, пятница
22:47

Трехсторонняя встреча в Абу-Даби: Умеров рассказал, что обсудили

22:42

Сантехник раскрыл секрет: как убрать застарелый налёт в унитазе за одну ночьВидео

22:30

Света будет значительно больше: графики отключений на Тернопольщине на 24 января

21:57

До 15 тысяч и кредит под 0%: в правительстве объявили о поддержке для ФЛП

21:45

"Ситуация сложная": в Киеве сотни многоэтажек замерзают без отопленияВидео

21:19

РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известные сроки атакиВидео

20:54

Энергосистема на грани: в ДТЭК заявили об ухудшении ситуации со светом

20:50

Копали двор — нашли сокровище: монеты под дорожкой оценили в громадную суммуВидео

Реклама
20:16

"Украинские позиции четкие": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в Абу-Даби

20:16

Много часов без света: новые графики отключения света в Сумах на 24 января

20:13

Мощность возрастет мгновенно: назван простой и быстрый способ "оживить" авто

19:56

Украинец создал термокапсулу, где можно согреться без отопленияВидео

19:48

Максакова назвала главное условие окончания войны и краха режима Путина

19:35

Секрет, который знают единицы: "убивает" ли батарею ночная зарядка телефонаВидео

19:21

Украину снова засыплет снегом: неутешительный прогноз на ближайшие дни

19:20

Бензин и дизель в Украине стремительно подорожают: когда цены на АЗС пойдут вверх

19:10

Трамп и Давос: ирония судьбымнение

18:46

"План процветания" Украины: в Politico раскрыли детали соглашения ЕС и США

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять