Лишний груз исчезнет: четырем знакам зодиака выпадет шанс начать новую жизнь

Китайским знакам зодиака следует избавиться от вещей, которые могут создавать проблемы в будущем.

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Какие знаки зодиака скоро забудут о проблемах / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто сможет избавиться от лишних дел и проблем

Кому удастся навести порядок в жизни 20 августа

С 20 августа жизнь четырех китайских знаков зодиака станет значительно легче. В китайском гороскопе четверг - это День уничтожения, которым управляет энергия Огненного Тигра.

Астрологи YourTango отмечают, что энергия Огня прекрасно влияет на мотивацию и стремления, но она также может вызвать больше нетерпения и гнева, чем обычно, пишет Главред.

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Какие знаки зодиака почувствуют облегчение

Дракон

Жизнь станет для вас гораздо легче, потому что вы овладеете своим разумом и эмоциями. Дела начнут двигаться в правильном направлении, как только вы эмоционально отстранитесь от проблем. Вам нужно направить свой ум и внимание на то, что заменяет негатив чем-то позитивным.

Обезьяна

Вы тратили довольно много времени на выполнение одного конкретного поручения. В четверг вы решите, что лучше делегировать его кому-то другому или вообще не выполнять. Этот план поможет вам изменить свой график и распорядок дня. Позже вы получите нечто, что сделает вашу жизнь намного легче и эффективнее.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Лошадь

Деньги в последнее время были для вас болезненной темой. Уже 20 августа вы решите тщательно пересмотреть свой бюджет и по-настоящему задуматься о том, куда уходят ваши деньги. Одна из сфер вашей жизни может увеличить ваш доход. Вы можете принять решение, которое изменит сложившуюся ситуацию.

Змея

Ваш график в последнее время был довольно хаотичным, поэтому в четверг вы решите все организовать. Вы отмените все дела, которые обязались выполнять, но которые не приносят пользы. Вы знаете, что все, что вы делаете сейчас, облегчит жизнь. Позже вы спросите себя, почему не сделали этого раньше.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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