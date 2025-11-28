Невероятная удача улыбнется трем знакам зодиака: кто в списке везунчиков

Китайских знаков зодиака ждет день, который приносит стойкость и искренность.

Кому повезет 28 ноября / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто обретет много силы 28 ноября

Кому удастся воплотить все идеи

Три китайских знака зодиака встретят удачу и любовь уже 28 ноября. Пятница - это Полный день под знаком Металлического Быка, который приносит устойчивость, искренность и эмоциональный вес, пишет YourTango.

Астрологи говорят, что Полный день приносит серьезное заземление. Он помогает людям проявляться последовательно, а не хаотично. Кроме того, это день настоящего влечения, связи и реального потенциала, передает Главред.

Каких знаков зодиака ждет любовная удача 28 ноября:

Бык

Пятница принесет вам очень много силы. Со столбом Металлического Быка, соответствующего энергии вашего животного знака, вы несете нежную уверенность, которая привлекает людей без усилий. Вы можете получить текстовое сообщение или жест от кого-то, кто честен с вами.

Крыса

Этот день поможет вам превратить все идеи и возможности в нечто осязаемое. Разговор может выйти за рамки светской беседы во что-то значимое, или кто-то, кого вы не рассматривали, может удивить вас искренностью. Если вы в партнерстве, сегодняшний день предлагает тепло.

Лошадь

Ваша энергия 28 ноября ощущается заземленной. Полный день Металлического Быка помогает вам оставаться присутствующим, а не гнаться за чем-то, что кажется шатким. Если вы ждали чьей-то поддержки или ясности, сегодняшний день предлагает и то, и другое в спокойной, ясной форме.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

