Путь достатка откроется для четырех знаков зодиака 28 августа: кто в списке

Четверг - День получения, который возглавляет знак Земляной Змеи.

В чью жизнь придет ясность / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В четверг, 28 августа, четыре китайских знака зодиака почувствуют настоящее благословение от Вселенной, ведь перед ними откроется путь для достатка.

YourTango пишет, что в китайской астрологии этот четверг - День получения, который возглавляет знак Земляной Змеи. Считается, что такие дни открывают канал для изобилия. Это тот вид удачи, который приходит в виде возвращения долгов, открытия дверей в нужный момент или даже эмоционального облегчения, передает Главред.

Какие китайские знаки зодиака получат благословение от Вселенной 28 августа

Змея

В этот день то, что вы считали пропущенным, вернется к вам финансово. Вы можете даже почувствовать, как кто-то протягивает руку помощи так, как вы тайно ждали. Вы также можете почувствовать облегчение, ведь что-то вернется на свое законное место.

Дракон

В четверг вас ждет ощутимая удача. Именно этот день может принести признание, возможности или поддержку, которые вы тихо заслужили. Вы можете заметить, что вместо того, чтобы гнаться, вещи начинают падать вам на колени. Ожидайте приглашения, сделки или долгожданного "да", которое все улучшит.

Лошадь

28 августа в вашу жизнь придет долгожданная ясность. Вы можете увидеть, что обязательства заканчивается, план разрушается, или чей-то выбор расчищает путь для чего-то лучшего. Вы можете получить не только облегчение, но и свежее пространство для чего-то значимого.

Петух

Этот день может принести подарок или признание, которое докажет, что ваша настойчивость была достойна внимания. Финансовое или профессиональное признание может быть частью этого, но так же вероятно, что кто-то наконец встретит вас с серьезностью, которую вы заслуживаете.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

