Сильный финансовый толчок: четыре знака зодиака сделают шаг вперед 20 сентября

Астрологи говорят, что суббота приходится на День опасности.

https://horoscope.glavred.info/silnyy-finansovyy-tolchok-chetyre-znaka-zodiaka-sdelayut-shag-vpered-20-sentyabrya-10699673.html Ссылка скопирована

К кому придет финансовая удача 20 сентября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кого ждут трудности 20 сентября

Какой знак зодиака будет иметь финансовую неразбериху

Четыре китайских знака зодиака достигнут мощной финансовой удачи и благополучия. По мнению астрологов это произойдет уже в субботу, 20 сентября,.

YourTango рассказывает, что суббота приходится на День опасности, который пройдет под знаком Водяного Дракона. В китайской астрологии такие дни раскрывают скрытые риски и слепые зоны, которые мешают достичь настоящей безопасности. Энергия субботы приносит своеобразное пробуждение, особенно в отношении денег или стабильности, передает Главред.

видео дня

Каким китайским знакам зодиака улыбнется финансовая удача 20 сентября

Дракон

Этот день станет для вас зеркалом для финансов и ценностей. Что-то, что вы рационализировали, например расходы, долг или даже финансовая роль, которую вы взяли на себя, может внезапно показаться слишком тяжелым. Удача заключается в том, чтобы быть честным в этом отношении и адаптироваться, прежде чем это еще больше вас истощит. Признавая то, что не складывается, вы переходите в поток, где появляются реальные возможности для получения прибыли.

Петух

В субботу вы можете внезапно увидеть, где ваши финансы не соответствуют тому, как вы хотите жить. Это может быть осознание того, что подписка, обязательства или даже подработка больше не имеют смысла. Отсечение одной ненужной стоки создает больше места для стабильности и даже неожиданных ресурсов. Как только вы перестанете тратить энергию на то, что на самом деле не имеет значения, деньги найдут к вам путь через каналы, которые легче и более согласованы.

Собака

20 сентября принесет вам трудности, которые станут дверью к удаче. Вы можете почувствовать себя вынужденными столкнуться с финансовым выбором, которого вы избегали, например, сказать "нет" потому, что вы не можете себе позволить, или признать, что ситуация не работает. Останавливая тихое истощение, вы создаете пространство для реальной поддержки. Это может прийти через кого-то, кто предлагает ресурсы, новый план, который кажется выполнимым, или просто облегчение.

Змея

Суббота принесет вам финансовую путаницу, которую вы игнорировали. Возможно, вы помогали кому-то за свой счет, или, возможно, вы недооценивали свою ценность в сделке или возможности. Опасность здесь заключается в самопожертвовании, которое осталось незамеченным. Ваша финансовая удача придет, когда вы исправите этот дисбаланс. Это именно тот вид изменений, который может мгновенно остановить утечку денег и заменить их потоком.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред