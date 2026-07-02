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Три знака зодиака вступят в эру тотальной удачи - кто сорвёт джекпот

Руслана Заклинская
2 июля 2026, 04:28
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Астрологическая энергия июля 2026 года принесёт трём знакам китайского зодиака период внутреннего обновления и жизненного роста.
Три знака зодиака вступят в эру тотальной удачи — кто сорвёт джекпот
Быку, Лошади и Обезьяне невероятно повезет после 7 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему 7 июля считается переломным моментом
  • Какое влияние оказывает переход от Деревянного Лошади к Деревянной Козе
  • Какие знаки зодиака ждут улучшения жизни в июле

Жизнь для трех китайских знаков зодиака значительно улучшится в июле 2026 года, поскольку 7 июля энергия месяца сменится с Деревянного Лошади на Деревянную Козу. Это период творчества и внутренних перемен.

Главред узнал, что изменится в жизни трех китайских знаков зодиака в июле.

видео дня

Астролог Your Tango Ария Гмиттер рассказала, что три знака зодиака направят свою энергию внутрь и сосредоточатся на себе. Наступает идеальное время, чтобы завести новый дневник и записывать свои мысли.

Если вы интересуетесь астрологией и хотите узнать, что вас ждет в будущем, то вам может быть интересно: Три знака зодиака обретут богатство и финансовую удачу - кому повезет.

Бык

Вы начинаете июль с важных перемен 2 июля - в День Опасности Огненного Быка. Вы избегаете проблемных ситуаций, и это помогает вам осознать, насколько важно уметь говорить "нет". Если что-то в вашей жизни не имеет смысла, вы просто не будете в этом участвовать. Вы избегаете давления окружающих, что бывает непросто в период высокой социальной активности. Однако вы не боитесь что-то пропустить, ведь в начале месяца понимаете, что это не критично.

В середине июля вы осознаете, что в вашей жизни накопилось слишком много лишнего. Вы избавляетесь от старых вещей, одежды и мелочей, которые больше не имеют значения. То, что когда-то имело эмоциональную ценность, вы либо передаете другим, либо отдаете на благотворительность. Это приносит ощущение облегчения: меньше вещей - меньше хаоса.

26 июля наступает ещё один важный день - День Разрушения Металла. Вы пересматриваете всё, что у вас есть, анализируете свои планы и формулируете новые цели.

Лошадь

В июле вы делаете важные шаги вперёд, и каждый из них заметно улучшает вашу жизнь. Первое изменение происходит 7 июля - в День Закрытия Водяного Лошади. Вы интуитивно чувствуете, что определённые возможности больше для вас недоступны.

Вы долго ждали, пока "откроются двери", но в конце концов принимаете реальность и начинаете двигаться в другом направлении. Именно это решение приносит первые положительные изменения. Вы больше не испытываете разочарования, зато появляется ощущение, что вы движетесь в правильном направлении.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Примерно 19 и 31 июля в вашем знаке снова активируется энергия Закрытия, на этот раз - под влиянием Деревянной Лошади. Вы находите новые способы достигать своих целей и больше не привязываетесь к одному сценарию. Гибкость делает вашу жизнь легче и естественнее.

Обезьяна

В июле у вас будет два ключевых момента, когда жизнь начнёт постепенно меняться к лучшему. Первый - 9 июля, в День Извлечения Деревянной Обезьяны. Вы отпускаете то, что считали необходимым, и хотя это может быть эмоционально сложно, вы получаете важный жизненный урок.

Вы начинаете больше доверять изменениям и позволяете себе двигаться вперёд. Жизнь становится интереснее, появляются новые идеи и ощущение внутреннего обновления.

Второй важный момент - 21 июля, также в День Извлечения. Вы переосмысливаете свои приоритеты, находите баланс и лучше понимаете собственные потребности. Это помогает вам почувствовать больше внутренней гармонии.

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Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

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