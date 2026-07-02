Три знака зодиака вступят в эру тотальной удачи — кто сорвёт джекпот

Вы узнаете:
- Почему 7 июля считается переломным моментом
- Какое влияние оказывает переход от Деревянного Лошади к Деревянной Козе
- Какие знаки зодиака ждут улучшения жизни в июле
Жизнь для трех китайских знаков зодиака значительно улучшится в июле 2026 года, поскольку 7 июля энергия месяца сменится с Деревянного Лошади на Деревянную Козу. Это период творчества и внутренних перемен.
Главред узнал, что изменится в жизни трех китайских знаков зодиака в июле.
Астролог Your Tango Ария Гмиттер рассказала, что три знака зодиака направят свою энергию внутрь и сосредоточатся на себе. Наступает идеальное время, чтобы завести новый дневник и записывать свои мысли.
Если вы интересуетесь астрологией и хотите узнать, что вас ждет в будущем, то вам может быть интересно: Три знака зодиака обретут богатство и финансовую удачу - кому повезет.
Бык
Вы начинаете июль с важных перемен 2 июля - в День Опасности Огненного Быка. Вы избегаете проблемных ситуаций, и это помогает вам осознать, насколько важно уметь говорить "нет". Если что-то в вашей жизни не имеет смысла, вы просто не будете в этом участвовать. Вы избегаете давления окружающих, что бывает непросто в период высокой социальной активности. Однако вы не боитесь что-то пропустить, ведь в начале месяца понимаете, что это не критично.
В середине июля вы осознаете, что в вашей жизни накопилось слишком много лишнего. Вы избавляетесь от старых вещей, одежды и мелочей, которые больше не имеют значения. То, что когда-то имело эмоциональную ценность, вы либо передаете другим, либо отдаете на благотворительность. Это приносит ощущение облегчения: меньше вещей - меньше хаоса.
26 июля наступает ещё один важный день - День Разрушения Металла. Вы пересматриваете всё, что у вас есть, анализируете свои планы и формулируете новые цели.
Лошадь
В июле вы делаете важные шаги вперёд, и каждый из них заметно улучшает вашу жизнь. Первое изменение происходит 7 июля - в День Закрытия Водяного Лошади. Вы интуитивно чувствуете, что определённые возможности больше для вас недоступны.
Вы долго ждали, пока "откроются двери", но в конце концов принимаете реальность и начинаете двигаться в другом направлении. Именно это решение приносит первые положительные изменения. Вы больше не испытываете разочарования, зато появляется ощущение, что вы движетесь в правильном направлении.
Примерно 19 и 31 июля в вашем знаке снова активируется энергия Закрытия, на этот раз - под влиянием Деревянной Лошади. Вы находите новые способы достигать своих целей и больше не привязываетесь к одному сценарию. Гибкость делает вашу жизнь легче и естественнее.
Обезьяна
В июле у вас будет два ключевых момента, когда жизнь начнёт постепенно меняться к лучшему. Первый - 9 июля, в День Извлечения Деревянной Обезьяны. Вы отпускаете то, что считали необходимым, и хотя это может быть эмоционально сложно, вы получаете важный жизненный урок.
Вы начинаете больше доверять изменениям и позволяете себе двигаться вперёд. Жизнь становится интереснее, появляются новые идеи и ощущение внутреннего обновления.
Второй важный момент - 21 июля, также в День Извлечения. Вы переосмысливаете свои приоритеты, находите баланс и лучше понимаете собственные потребности. Это помогает вам почувствовать больше внутренней гармонии.
Читайте также:
- Триумф и заговор за спиной: гороскоп Таро для Стрельцов на июль 2026 года
- Двойной выигрыш: кому карты Таро обещают сразу два источника дохода в июле 2026 года
- Июль принесет четырем знакам зодиака настоящий финансовый прорыв - кто они
Об источнике: Your Tango
YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.
Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред