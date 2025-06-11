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Вселенная готовит испытания: 3 знаков зодиака ждут серьезные перемены

Марина Фурман
11 июня 2025, 22:30
128
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гороскоп
Что принесет Юпитер в Раке трем знакам зодиака / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому звезды подготовили серьезные кармические изменения
  • Как долго трех знаков зодиака будет испытывать судьба

С 9 июня Юпитер перешел в знак Рака до 30 июня 2026 года. Этот промежуток времени станет особенно сложным для нескольких знаков зодиака. Иногда будет казаться, что Вселенная испытывает их, однако со временем они поймут, что эти вызовы судьбы улучшают жизнь. Главред со ссылкой на портал Your Tango узнал, кого из знаков зодиака ждут кармические перемены.

Лев

Юпитер в Раке в течение года будет подталкивать Львов к новым свершениям. Астрологи предупреждают, что это будет непростой период. Кроме того, у Львов могут возникать некоторые сомнения, нерешительность и нестабильность в различных сферах жизни. При этом не стоит бояться делать первые шаги к своим мечтам.

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До 30 июня текущего года Львам рекомендуют пересмотреть свои желания и цели. Представителям этого знака зодиака нужно научиться четко определять, чего хочется, и не бояться говорить об этом.

Овен

До конца 2026 года Овны могут не беспокоиться о своем финансовом положении, ведь все будет на высшем уровне. А вот психологически придется столкнуться с испытаниями.

Скрытые эмоции выйдут на поверхность. Проанализируйте свои чувства и начните жить в соответствии с вашим комфортом.

Астрологи предупреждают, что у Овнов может появиться определенное напряжение между близкими людьми. Стоит найти баланс между свободой и эмоциональной стабильностью.

Весы

Юпитер в Раке будет испытывать способность Весов ставить себя на первое место, а не пытаться угодить всем. Представителям этого знака зодиака может быть трудно отпустить прошлое, однако пришло время двигаться вперед.

Период Юпитера в Раке научит Весов быть честным с собой и отказаться от жизни по чужому сценарию.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

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