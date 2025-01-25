Гороскоп на февраль 2025 для Раков: счастье, изобилие и большая любовь

Юпитер может принести Ракам неожиданные финансовые поступления, такие как наследство или страховые выплаты.

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Гороскоп на февраль 2025 для Раков - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Когда стоит опасаться травм и конфликтов

Какие перемены произойдут в личной жизни Раков

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2025 для Раков. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, последний месяц зимы обещает быть насыщенным и полным возможностей для Раков, особенно в сферах обучения, путешествий и финансов.

По словам специалиста, кармические узлы поменяли знак в январе и уже вступили в силу, чтобы активировать энергию третьего и девятого домов гороскопа. Раков ждут новые возможности для обучения, расширения горизонтов и общения с людьми. Это удачное время для изучения новых языков, культур и навыков, что может стать фоном для всего года, пишет Главред.

С 1 по 3 февраля Венера соединяется с Нептуном в девятом доме гороскопа. Венера - планета любви, Нептун - планета безусловной любви, а также творчества озарения, вдохновения.

"Это прекрасное соединение может дать вам любовь, идею для написания, книги, музыки, стихов. К вам может прийти популярность и признание", - рассказала астролог.

Венера также даст Ракам деньги, подарок или финансы из-за границы. Астролог советует не отправлять деньги людям, которых вы не знаете, потому что Нептун может сыграть как мошенник. Поездка или путешествие может вдохновит вас и откроет новые горизонты вашей жизни. У вас могут появиться новые желания, мечты и цели.

4 февраля Юпитер - планета удачи и везения - разворачивается в прямое движение в 12 доме гороскопа. 10 июня Юпитер перейдёт в знак Рака и принесёт вам удачу, счастье и изобилие.

Пока Юпитер будет в двенадцатом доме гороскопа, вы можете много не рассказывать другим о том, что вы делаете. Вы как будто будете готовиться к новой жизни. Это время будет хорошим для практик самопознания и духовного роста, свидетельствует гороскоп на месяц.

Юпитер также может принести неожиданные финансовые поступления, такие как наследство или страховые выплаты.

Некоторые Раки будут готовиться к эмиграции, изменениям в личной жизни, зачатию или беременности.

5 февраля Венера входит в десятый дом статуса и достижений. Вы получите хорошую новость на работе.

Раки могут получить предложение руки и сердца. Произойдет что-то, что меняет статус. Вы можете стать мужем, женой невестой. Не исключен служебный роман.

12 февраля будет полнолуние во втором доме доходов. Улучшится финансовая ситуация. Поменяется то, как вы зарабатываете деньги. Раки получат повышение или поменяют работу.

15 февраля Меркурий входит в девятый дом гороскопа. Вас ждут новости, встречи, разговоры, переписка с кем-то издалека. Возможно получение писем, посылок или сообщений из официальных источников, что может быть связано с юридическими вопросами или документами. Это время будет очень удачным для изучения новых языков, культур и философий.

С 19 февраля, когда Солнце также войдет в 9 дом, увеличится энергия и возможности для публичных выступлений, рекламы и самопрезентации.

28 февраля произойдет новолуние - Солнце соединяется с Луной в девятом доме гороскопа. В этом секторе будут находиться семь небесных тел: Сатурн, Нептун, Венера, Меркурий, Солнце, Луна и кармический узел.

"Думайте масштабно, расширяйтесь. Новолуние будет действовать с 28 февраля по 13 марта. Идите учиться. У вас появится новый клиент издалека, может быть партнерство, коллаборация с какой то компанией из другой страны, путешествие или поездка туда, где вы никогда не были", - рассказала астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

В феврале 2025 года Марс будет находиться в знаке Рака и развернется в прямое движение 24 числа. По словам Перл, Марс в первом доме гороскопа Раков символизирует активность и инициативу. После разворота 24 февраля представители этого знака зодиака смогут активно действовать, реализовывать свои планы и идеи, а не просто их обдумывать.

В конце месяца будет благоприятное время для занятий спортом и физической активности. Раков будет вдохновлять энергия Марса, что поможет им достигать новых высот.

При этом важно быть внимательными и осторожными, особенно в дни, когда Марс разворачивается, так как есть риск конфликтов или травм.

Марс также может указывать на возможность переездов или поездок, что может стать важным событием в жизни Раков.

Детальный гороскоп для Раков на февраль смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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