StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Гороскоп на завтра, 23 марта: Козерогам - награда, Водолеям - препятствия

Руслана Заклинская
22 марта 2026, 09:46
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 23 марта всем знакам зодиака.
Гороскоп на 23 марта 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дать нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 23 марта поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать вас впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

Гороскоп на завтра - Овен

Поддержка влиятельных людей значительно улучшит ваш моральный дух. Если вы давно просили должника вернуть деньги, но он или она этого избегали, то в этот день ситуация может разрешиться — средства вернутся неожиданно. Вы приятно проведете время с друзьями, но будьте особенно внимательны за рулем. Обрученные почувствуют, что их любимый человек — источник большого счастья. Вы сможете без проблем справиться со всеми делами и проявить себя победителем. В этот день у вас будет много времени для себя, которое стоит использовать для осуществления желаний, чтения или прослушивания любимой музыки. Также в этот день вы можете вновь влюбиться в своего мужа или жену.

Гороскоп на завтра - Телец

Здоровье может улучшиться, если делиться счастьем с другими. В этот день вы, вероятно, получите поддержку от брата или сестры. Также можно уделить время своим хобби и помощи членам семьи. Важно извлечь уроки из прошлых неудач, ведь некоторые предложения в этот день могут иметь обратный эффект. Хорошо спланируйте дела, чтобы получить удовлетворительные результаты — напряжение может затуманить разум при решении рабочих проблем. В этот день у вас будет свободное время, которое можно использовать для медитации, сохраняя душевное спокойствие. Вмешательство посторонних может навредить вашим отношениям с мужем или женой.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Некоторые физические изменения, которые вы сделаете в этот день, безусловно улучшат ваш внешний вид. Для долгосрочной прибыли стоит инвестировать в акции и паевые фонды. Неожиданное сообщение от дальнего родственника принесет радость всей семье. Одинокие могут встретить кого-то особенного, однако перед дальнейшими действиями стоит выяснить семейный статус этого человека. Конкуренты на работе в этот день пожнут плоды своих ошибок. В этот день вы можете найти старую вещь дома и посвятить время ее приведению в порядок. Ваш партнер уделит вам особое внимание.

Гороскоп на завтра - Рак

Ваш главный козырь — чувство юмора, используйте его, чтобы улучшить свое настроение. Расходы на необходимые вещи в этот день могут создать финансовые трудности, но уберегут от проблем в будущем. Проведите несколько часов с семьей. Любимый может чего-то от вас потребовать, однако выполнить его желание не удастся, что может его расстроить. На работе все сложится хорошо, если вы поздороваетесь с теми, кто вас не любит. Вы сможете найти время для себя, хотя срочные дела могут нарушить планы. День с партнером по жизни будет лучше обычного.

Гороскоп на завтра - Лев

Ваша добрая натура принесет в этот день много счастливых моментов. Будьте осторожны со своими инвестициями и будущими планами. Друзья дадут полезные советы по поводу личной жизни. Вы будете настроены на любовь, и возможностей будет много. Несмотря на перегруженность работой, оставайтесь энергичными и выполните все задачи раньше запланированного времени. Студентам этого знака зодиака в этот день может быть трудно сосредоточиться на учебе и легко отвлекаться на друзей.

Гороскоп на завтра - Дева

Избавьтесь от чувства изоляции и одиночества, проводя время с семьей в этот день. Нерешенные дела становятся все сложнее, а расходы омрачают ваш разум. Прекрасный день для того, чтобы получить желанное внимание — у вас будет много дел и может быть трудно решить, с чего начать. Вы привлечете внимание особенного человека, если будете активно общаться в своем кругу. В этот день вы поймете, что поддержка семьи — залог успеха на работе. Студенты этого знака зодиака будут тратить время преимущественно на телевизор или мобильный телефон, что приведет к пустой трате времени. Ваш спутник жизни в этот день уделит вам особое внимание.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Ваша сила воли может быть вознаграждена в этот день, когда вы столкнетесь с очень сложной ситуацией. Не стоит терять голову, принимая эмоциональные решения. Идея сэкономить деньги для себя может успешно реализоваться в этот день. Приглашение на церемонию награждения вашего ребенка принесет радость. Вероятно, вы увидите исполнение своей мечты, которая оправдает ваши ожидания. Простите мелкие недоразумения в личной жизни и цените своего партнера. В этот день любовь и романтика с вашим мужем/женой достигнут максимума.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Прекрасный день, чтобы заняться тем, что поможет вам чувствовать себя хорошо. В этот день вы, вероятно, получите финансовую выгоду благодаря своим детям, что принесет вам радость. Не разглашайте личную или конфиденциальную информацию. Вашему любимому человеку в этот день будет трудно справиться с вашим непредсказуемым поведением. Новые предложения могут быть привлекательными, но не стоит принимать поспешных решений. Дела идут в вашу пользу, и вы будете чувствовать себя на вершине мира. Давление на работе, которое раньше мешало вашей семейной жизни, в этот день исчезнет.

Гороскоп на завтра - Стрелец

В этот день у вас будет достаточно времени, чтобы заняться улучшением своего здоровья и внешности. Вы хорошо понимаете, чего от вас хотят другие, но постарайтесь в этот день не тратить на это слишком много времени. Короткая поездка к родственнику принесет ощущение уюта и отдыха от ежедневного насыщенного графика. Ваш любимый в этот день может раздражиться из-за одной из ваших привычек. Важный проект, над которым вы долго работали, откладывается. Повторять вещи, которые уже не имеют значения, неправильно – это пустая трата времени. Не давите на своего партнера, поскольку это только отдалит вас обоих эмоционально.

Гороскоп на завтра - Козерог

В этот день не стесняйтесь высказывать свое мнение. Не позволяйте неуверенности взять верх, ведь это только усложнит проблему и замедлит ваш прогресс. Выражайте эмоции и искренне улыбайтесь, чтобы восстановить уверенность. Вы можете оставаться обеспокоенными из-за финансовых проблем – обратитесь к доверенному лицу. Время, проведенное с родственниками, принесет пользу. Вечером возможны мгновенные романтические встречи. Смелые решения принесут вознаграждение. Начало дня может быть изнурительным, но впоследствии вы получите хорошие результаты и найдете время для себя, встретившись с близким человеком. Это может стать лучшим вечером с вашим мужем/женой.

Гороскоп на завтра - Водолей

В этот день держите свои разрушительные эмоции и импульсы под контролем. Старые убеждения и ортодоксальное мышление могут тормозить ваше развитие и создавать препятствия. Инвестиции в жилье будут прибыльными. Если планируете вечеринку, пригласите лучших друзей — это поднимет настроение. Будьте осторожны, ведь существует высокий риск потери дружбы. У вас будет достаточно выдержки и знаний для увеличения заработка. Можете удивить своего мужа/жену, проведя с ним/ней время, оставив работу. Если партнер нарушит ваши планы или проект, сохраняйте терпение.

Гороскоп на завтра - Рыбы

В этот день избегайте излишнего самоосуждения, чтобы не портить настроение. Прибыль в бизнесе может принести радость трейдерам и предпринимателям. Отбросьте проблемы и сосредоточьтесь на улучшении своего положения дома и среди друзей. Больше усилий в этот день будет означать больше удачи. Тактичность понадобится в общении с коллегами. Если вы разочарованы деньгами, любовью или семьей, можете обратиться к духовному учителю за поддержкой. Ваш муж/жена может напомнить о вашем подростковом возрасте и давних событиях.

Источник: Astrosage.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

