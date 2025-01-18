Гороскоп Таро на февраль 2025: Весам - поездка, Скорпионам - новость, Стрельцам - начало

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2025 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.
Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на февраль 2025: Овнам - деньги, Тельцам - любовь, Близнецам - признание.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Весов появится план на будущее. Скорпионы в начале месяца будут чем-то расстроены. Стрельцов ждут новые начинания, пишет Главред.
Гороскоп Таро на февраль 2025 Весы
Королева мечей Таро - значение
Королева мечей - это девушка или женщина, по гороскопу она - Близнецы, Весы или Водолей. Возможно вы будете принимать решение. Все станет четко и понятно. Появится план.
2 жезлов Таро - значение
У вас есть желание масштабироваться, научиться чему-то новому, отправиться в поездку. Не исключен переезд, переход с одной работы на другую.
9 пентаклей Таро - значение
Перемены в жизни Весов приведут к прибыли. Вы получите очень хороший результат и сможете себе позволить поехать отдыхать, сделать покупку и т.д.
Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на февраль 2025 Скорпион
3 мечей Таро - значение
В начале месяца вы получите новость, которая вам не понравится. Будет какая-то неприятная информация.
Королева кубков Таро - значение
Вы откроете кому-то свои чувства, например, психологу. Кто-то из прошлого о вас вспомнит. С этим человеком у вас связаны не очень хорошие воспоминания.
Король жезлов Таро - значение
Энергетика этой карты говорит о желании масштабироваться, развиваться.
Мужчина (Овен, Лев, Стрелец) сыграет роль в вашей жизни.
Луна Таро - значение
Вам нужно принять решение, но вы будете выжидать, прояснить все нюансы.
Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на февраль 2025 Стрелец
3 пентаклей Таро - значение
У вас будет денежная работа, съемки, работа в коллективе. Вы или будете набирать команду для работы, или пойдете учиться, получать новые навыки.
7 жезлов Таро - значение
Вам нужно быть готовыми к любой ситуации в феврале.
Паж мечей Таро - значение
Карта ученика, студента, начинаний. Возможно вы оформляете какие- то документы, начинаете вести переговоры. При этом вы чувствуете себя неуверенно из-за нехватки знаний в какой-то сфере.
Туз мечей Таро - значение
Ситуация прояснится. Появятся новые возможности. Вам нужно будет принять решение.
Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
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