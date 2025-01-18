Гороскоп Таро на февраль 2025: Весам - поездка, Скорпионам - новость, Стрельцам - начало

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц зимы Весам, Скорпионам и Стрельцам.

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Гороскоп Таро на февраль 2025 для Весов, Скорпионов и Стрельцов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2025 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на февраль 2025: Овнам - деньги, Тельцам - любовь, Близнецам - признание.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Весов появится план на будущее. Скорпионы в начале месяца будут чем-то расстроены. Стрельцов ждут новые начинания, пишет Главред.

Гороскоп Таро на февраль 2025 Весы

Королева мечей Таро - значение

Королева мечей - это девушка или женщина, по гороскопу она - Близнецы, Весы или Водолей. Возможно вы будете принимать решение. Все станет четко и понятно. Появится план.

2 жезлов Таро - значение

У вас есть желание масштабироваться, научиться чему-то новому, отправиться в поездку. Не исключен переезд, переход с одной работы на другую.

9 пентаклей Таро - значение

Перемены в жизни Весов приведут к прибыли. Вы получите очень хороший результат и сможете себе позволить поехать отдыхать, сделать покупку и т.д.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на февраль 2025 Скорпион

3 мечей Таро - значение

В начале месяца вы получите новость, которая вам не понравится. Будет какая-то неприятная информация.

Королева кубков Таро - значение

Вы откроете кому-то свои чувства, например, психологу. Кто-то из прошлого о вас вспомнит. С этим человеком у вас связаны не очень хорошие воспоминания.

Король жезлов Таро - значение

Энергетика этой карты говорит о желании масштабироваться, развиваться.

Мужчина (Овен, Лев, Стрелец) сыграет роль в вашей жизни.

Луна Таро - значение

Вам нужно принять решение, но вы будете выжидать, прояснить все нюансы.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на февраль 2025 Стрелец

3 пентаклей Таро - значение

У вас будет денежная работа, съемки, работа в коллективе. Вы или будете набирать команду для работы, или пойдете учиться, получать новые навыки.

7 жезлов Таро - значение

Вам нужно быть готовыми к любой ситуации в феврале.

Паж мечей Таро - значение

Карта ученика, студента, начинаний. Возможно вы оформляете какие- то документы, начинаете вести переговоры. При этом вы чувствуете себя неуверенно из-за нехватки знаний в какой-то сфере.

Туз мечей Таро - значение

Ситуация прояснится. Появятся новые возможности. Вам нужно будет принять решение.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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