Удача уже стоит за спиной: каким знакам зодиака скоро безумно повезет

Вы узнаете:
- Кто почувствует гармонию 19 октября
- Кого ждет резкая ясность и правда
Четырех китайских знаков зодиака ждет большая удача и любовь в воскресенье, 19 октября. Согласно китайскому гороскопу, в воскресенье будет День Закрытия, которым правит Металлический Петух. Этот знак несет энергию, которая является рефлексивной, но полной надежды, пишет YourTango.
В этот день закрываются те эмоциональные петли, которые заставляли задуматься. Металлический Петух просит честности, и не той, которая режет, а той, которая освобождает.
Кроме того, 19 октября любовная удача будет проявляться через облегчение, понимание и нежное обновление, передает Главред.
Кто будет преисполнен любовью 19 октября:
Петух
В этот день вы будете буквально в своей стихии. Энергия Металлического Петуха принесет резкую ясность и эмоциональную правду. Вы можете наконец сказать то, что неделями сидело у вас на языке, или кто-то другой может поделиться тем, что вам нужно было услышать.
Змея
19 октября вы почувствуете гармонию в своих взаимодействиях. Вы увидите любовь по-другому, меньше как тайну, которую нужно разгадать, и больше как нечто, что растет, когда вы перестаете ее контролировать. Кто-то, кто вам небезразличен, может проявить свою привязанность практическим, почти неожиданным способом, возможно, через помощь, доброту или своевременность.
Свинья
Воскресенье вернет тепло в ваш эмоциональный мир. Чьи-то слова, миг утешения или даже взгляд могут напомнить вам, что любовь все еще безопасна. Этот день поощряет верность и искренность, и люди вокруг вас начинают проявлять это четче.
Тигр
В этот день вы наконец закроете раздел о смешанных сигналах, сомнениях в себе или ожиданиях людей, которые не пойдут вам навстречу. Кто-то может удивить вас эмоциональной доступностью именно тогда, когда вы перестанете этого ожидать. Если у вас партнер, это может быть день восстановления связи через простую привязанность, не грандиозные жесты, а искреннюю заботу.
Читайте также:
- Для них деньги - не проблема: рожденные в эти дни могут стать миллионерами
- Гороскоп на завтра 19 октября: Близнецам - увлекательный вечер, Рыбам - убытки
- Китайский гороскоп на завтра 19 октября: Тиграм - вина, Собакам - обиды
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред