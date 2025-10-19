Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Удача уже стоит за спиной: каким знакам зодиака скоро безумно повезет

Мария Николишин
19 октября 2025, 05:30
87
Воскресенье принесет китайским знакам зодиака энергию, которая полна надежды.
Кто поймает волну удачи 19 октября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто почувствует гармонию 19 октября
  • Кого ждет резкая ясность и правда

Четырех китайских знаков зодиака ждет большая удача и любовь в воскресенье, 19 октября. Согласно китайскому гороскопу, в воскресенье будет День Закрытия, которым правит Металлический Петух. Этот знак несет энергию, которая является рефлексивной, но полной надежды, пишет YourTango.

В этот день закрываются те эмоциональные петли, которые заставляли задуматься. Металлический Петух просит честности, и не той, которая режет, а той, которая освобождает.

видео дня

Кроме того, 19 октября любовная удача будет проявляться через облегчение, понимание и нежное обновление, передает Главред.

Кто будет преисполнен любовью 19 октября:

Петух

В этот день вы будете буквально в своей стихии. Энергия Металлического Петуха принесет резкую ясность и эмоциональную правду. Вы можете наконец сказать то, что неделями сидело у вас на языке, или кто-то другой может поделиться тем, что вам нужно было услышать.

Змея

19 октября вы почувствуете гармонию в своих взаимодействиях. Вы увидите любовь по-другому, меньше как тайну, которую нужно разгадать, и больше как нечто, что растет, когда вы перестаете ее контролировать. Кто-то, кто вам небезразличен, может проявить свою привязанность практическим, почти неожиданным способом, возможно, через помощь, доброту или своевременность.

Свинья

Воскресенье вернет тепло в ваш эмоциональный мир. Чьи-то слова, миг утешения или даже взгляд могут напомнить вам, что любовь все еще безопасна. Этот день поощряет верность и искренность, и люди вокруг вас начинают проявлять это четче.

Тигр

В этот день вы наконец закроете раздел о смешанных сигналах, сомнениях в себе или ожиданиях людей, которые не пойдут вам навстречу. Кто-то может удивить вас эмоциональной доступностью именно тогда, когда вы перестанете этого ожидать. Если у вас партнер, это может быть день восстановления связи через простую привязанность, не грандиозные жесты, а искреннюю заботу.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

