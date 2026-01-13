Время для финансов и смелых решений: астролог раскрыл главные сюрпризы 2026 года

Астролог подчеркнул, что главным в 2026 году будет драйв и развитие.

https://horoscope.glavred.info/vremya-dlya-finansov-i-smelyh-resheniy-astrolog-raskryl-glavnye-syurprizy-2026-goda-10731659.html Ссылка скопирована

Астрологический прогноз на 2026 год / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какова основная тенденция 2026 года

Кому год Лошади подарит романтические приключения

2026 год Лошади – это время сильных реакций, смелых решений, стремительных и важных изменений. Не нужно бояться что-то менять в карьере, финансовой сфере и любви. Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Вообще, 2026-й – это год рабочей лошадки, когда душа будет искать гармонии, заботы, труда и будет внимательна к деталям. В это время нужно действовать, рисковать, но при этом контролировать свои эмоции. Ведь Белая Луна войдет в знак Девы, а это знак контроля", – подчеркнул он. видео дня

Кому принесет удачу год Лошади

По словам астролога, 2026 год будет благоприятным для спорта и отдыха. В этот период жизнь будет мчаться на высокой скорости.

Так, Лошадь принесет удачу активным, решительным, готовым к новым проектам и путешествиям людям. Лошадь любит перемещения, эмиграцию и дальние путешествия. Особенно благоприятной будет эмиграция для знаков Огня: Льва, Стрельца, Овна. Также Лошадь подарит романтические приключения тем, кто еще не состоит в браке.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Как 2026 год повлияет на финансы

Влад Росс добавил, что основная тенденция 2026 года – это энергия и движение. Этот год будет стимулировать активность, занятия спортом, путешествия, новые хобби.

Кроме того, 2026-й может стать важным годом для карьеры, финансов, бизнеса. Поэтому в это время всех ждут новые начинания и увеличение доходов, особенно при поддержке женщин-наставниц. Также существует большая вероятность найти единомышленников и укрепить с ними связи.

"Главным в 2026 году будет драйв и развитие. Это будет год харизматичных людей, одиночек", - подытожил астролог.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс рассказал, что принесет 2026 год в разных сферах жизни, и для кого будет удачным год Лошади:

Читайте также:

О личности: Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред