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Гороскоп на сентябрь 2023 для Весов: когда начнется прибыльный период

Анна Ярославская
16 августа 2023, 05:31
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Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет первый месяц осени 2023 у представителей знака зодиака Весы.
Гороскоп для Весов, Анжела Перл
Что ждет Весов в сентябре 2023 года: прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2023 для представителей знака зодиака Весы.

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, 4 сентября Венера разворачивается в прямое движение. Это означает, что появится шанс на примирение с теми людьми, с которыми вы были в ссоре. Закончатся неприятности и конфликты.

"Если вы ожидали какие-то деньги или задерживалась выплата, или уходили куда-то ваши деньги, были большие траты, то с 4 сентября этот период расходов закончится и начнется период прибыли, особенно за проделанную работу. Также Весам могут вернуть долги", - сказала Перл.

К слову, прибыль может быть не только материальная. Возможно вы получите какие-то знания, которые окажутся полезными, или вы станете частью какого-то концерна, организации, начнете работать в партнерстве, и это изменит доходы в лучшую сторону.

4 сентября Юпитер разворачивается в ретроградное движение в секторе финансов до 31 декабря.

"Восьмой дом гороскопа - это чужие деньги, кредиты, деньги банков. Возможно вы будете пересматривать свои кредиты, менять кредитные карты, рефинансировать долги банку. Не исключено оформления наследства. Также это деньги партнеров, мужа или жены, общий семейный бюджет. Например, муж будет менять работу или муж будет ждать прихода прибыли. Деньги придут к концу года. Или вы будете работать над проектом и прибыль получите, когда он закончится", - говорит гороскоп на сентябрь.

Астролог добавила, что когда Юпитер разворачивается, он дает второй шанс. Если вы не использовали возможность (например, вам предлагали сотрудничество или инвестиции), то в сентябре будет еще одна возможность.

15 сентября - новолуние в 12 доме гороскопа. Это сектор освобождения от всего ненужного. Новая Луна даст Весам энергию очиститься от всего, что мешает. Это может быть и увольнение с работы, и смена круга общения. Некоторые Весы будут проходить медицинское обследование. Также 12-й дом гороскопа может говорить об изоляции или эмиграции.

15 сентября Меркурий разворачивается в прямое движение. Представителей знака зодиака ждут встречи, знакомства, общение, телефонные разговоры, письма. Откроется тайна или ранее неизвестная вам информация.

С 24 сентября Весы окажутся в центре внимания. Весы станут "магнитом", который будет привлекать к себе людей. Появится больше смелости и уверенности в себе.

Полнолуние 29 сентября высветит что-то в вашем окружении, вы получите информацию о других людях. Ждите новость от мужа или жены, которая отразится и на вас. Возможно состоится романтическое знакомство, значимый человек войдет в жизнь Весов.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Весы на сентябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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