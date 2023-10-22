Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Козерогам - доход, Водолеям - триумф , Рыбам - лучшая жизнь

Астролог Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака в последний месяц осени.

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Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц - Козерог, Водолей, Рыбы / скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2023 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогов ждет продвижение в делах. Водолеи уверенно идут к своей цели, а Рыбы начинают движение к лучшей жизни.

Гороскоп Таро на ноябрь 2023 Козерог

Рыцарь жезлов Таро - значение

Карта, которая говорит о продвижении в делах или о физическом перемещении (путешествие, поездка). Возможно к Козерогам приедут гости.

2 пентаклей Таро - значение

Карта говорит о финансах и выборе. Вам придется выбирать между двумя работами, клиентами, источниками дохода.

Некоторые Козероги решат съехаться и завести общий бюджет. Кто-то из представителей знака возьмет себе подработку. Нужно будет балансировать в сфере финансов.

Маг Таро - значение

Карта принятия решения. Козероги будут принимать решение, основываясь на своем мнении. И это правильно, говорит гороскоп Таро.

У вас есть все ресурсы для того, чтобы сделать то, что вам нужно.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на ноябрь 2023 Водолей

Колесница Таро - значение

Карта контроля. Вы управляете своей жизнью. Вас ждет прогресс и продвижение в делах. Водолеи будут триумфаторами. Вы точно знаете свою цель.

Также возможна поездка или путешествие.

Солнце Таро - значение

Желание Водолеев исполнится. Вы получите прибыль. Водолеев ждет успех в ноябре.

Вы получите хорошую новость о детях.

Также это хорошая карта для карьеры и репутации. Возможно вы получите награду.

Королева пентаклей Таро - значение

Женщина (Телец, Дева, Козерог) сыграет роль в жизни Водолеев в ноябре. Это экономный, практичный человек. Не исключено, что он принесет вам прибыль.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2023 Рыбы

Шут Таро - значение

Рыбы что-то начнут с нуля. Кто-то новый придет в вашу жизнь или вы попадете в новую сферу. Может состояться необычное знакомство.

Также эта карта говорит о свободе и освобождении.

6 мечей Таро - значение

У Рыб может состояться поездка, путешествие. Вы движетесь к новым берегам.

Если вы сомневаетесь, стоит ли делать какой-то шаг, то однозначно стоит. Впереди вас ждет лучшая жизнь.

Император Таро - значение

Активный и властный мужчина скажет, что нужно делать. Возможно это муж, начальник, отец (Овен по гороскопу). Этот человек может помочь или принять решение за вас.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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