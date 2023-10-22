Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Козерогам - доход, Водолеям - триумф , Рыбам - лучшая жизнь

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2023 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогов ждет продвижение в делах. Водолеи уверенно идут к своей цели, а Рыбы начинают движение к лучшей жизни.
Гороскоп Таро на ноябрь 2023 Козерог
Рыцарь жезлов Таро - значение
Карта, которая говорит о продвижении в делах или о физическом перемещении (путешествие, поездка). Возможно к Козерогам приедут гости.
2 пентаклей Таро - значение
Карта говорит о финансах и выборе. Вам придется выбирать между двумя работами, клиентами, источниками дохода.
Некоторые Козероги решат съехаться и завести общий бюджет. Кто-то из представителей знака возьмет себе подработку. Нужно будет балансировать в сфере финансов.
Маг Таро - значение
Карта принятия решения. Козероги будут принимать решение, основываясь на своем мнении. И это правильно, говорит гороскоп Таро.
У вас есть все ресурсы для того, чтобы сделать то, что вам нужно.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на ноябрь 2023 Водолей
Колесница Таро - значение
Карта контроля. Вы управляете своей жизнью. Вас ждет прогресс и продвижение в делах. Водолеи будут триумфаторами. Вы точно знаете свою цель.
Также возможна поездка или путешествие.
Солнце Таро - значение
Желание Водолеев исполнится. Вы получите прибыль. Водолеев ждет успех в ноябре.
Вы получите хорошую новость о детях.
Также это хорошая карта для карьеры и репутации. Возможно вы получите награду.
Королева пентаклей Таро - значение
Женщина (Телец, Дева, Козерог) сыграет роль в жизни Водолеев в ноябре. Это экономный, практичный человек. Не исключено, что он принесет вам прибыль.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на ноябрь 2023 Рыбы
Шут Таро - значение
Рыбы что-то начнут с нуля. Кто-то новый придет в вашу жизнь или вы попадете в новую сферу. Может состояться необычное знакомство.
Также эта карта говорит о свободе и освобождении.
6 мечей Таро - значение
У Рыб может состояться поездка, путешествие. Вы движетесь к новым берегам.
Если вы сомневаетесь, стоит ли делать какой-то шаг, то однозначно стоит. Впереди вас ждет лучшая жизнь.
Император Таро - значение
Активный и властный мужчина скажет, что нужно делать. Возможно это муж, начальник, отец (Овен по гороскопу). Этот человек может помочь или принять решение за вас.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Если вам интересны прогнозы Таро для других знаков зодиакального круга, читайте материалы:
- Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Овнам - критика, Тельцам - ожидание, Близнецам - повышение
- Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Ракам - давление, Львам - финансы, Девам - новый этап
- Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Весам - помощь, Стрельцам - поездка, Скорпионам - перемены