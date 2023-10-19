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Китайский гороскоп на завтра 20 октября 2023: Собаке - беспокойство, Петуху - наставничество

Лидия Неплях
19 октября 2023, 09:41 обновлено 19 октября, 09:41
У Змеи начинается очень трудный период, с друзьями стоит общаться осторожно.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / Коллаж Главред, скриншот YouTube (1990 Institute)

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на 20 октября рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Вы рискуете потерять авторитет, если расскажете о том, о чем следует молчать. Сбавьте обороты - особенно если рассержены или находитесь в пылу спора. Позитивный настрой способствует достижению наилучших результатов. Посоветуйтесь с другими людьми и обновите свой гардероб. Девиз "Одевайся для успеха" может стать девизом при поиске выгодных покупок.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Одевайтесь так, чтобы произвести впечатление, и двигайтесь уверенно. Людей, естественно, привлекает ваша открытая и доверчивая натура. Но это не значит, что вы будете молча терпеть придурков. Ожидайте успеха в любой области, где могут пригодиться организаторские способности. Тяжелая работа будет приносить удовлетворение и радость.

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Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Сегодня может казаться, что вы должны быть всем для всех. Особенно разговорчивый или назойливый человек может бросить нежелательный вызов. Сделайте все возможное, чтобы внимательно выслушать, что говорят другие. Умение слушать - признак уважения. Не стоит менять свои планы.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Некоторые люди испытывают глубокую неуверенность в себе. Они могут чувствовать себя настолько нужными, что постоянно подрывают свои шансы на успех. Все мы хотим уверенности, но неутолимый аппетит никогда не дает партнеру покоя. Освободитесь от внутреннего чувства неадекватности. Найдите способы почувствовать свою самоценность и значимость.

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Возможно, сегодня вам будет трудно не отвлекаться от работы. Даже если это рабочий день, уделите больше времени размышлениям о том, как сделать свой дом более уютным и гостеприимным для будущих гостей. Это хороший день для того, чтобы запланировать вечеринку или праздник с любимыми людьми, если это возможно. Ищите предложения в Интернете.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Если вы слишком самонадеянны или экстравагантны, то именно в этот день может разразиться настоящий ад. Если когда-либо и было время для юмора, то это оно. Тесно общайтесь с друзьями, но избегайте тех, кто хочет выместить свое недовольство.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Спокойный день дома может улучшить настроение. Окружение любимых людей и вещей помогает почувствовать себя любимым и защищенным. Если вы много работали, постарайтесь сделать этот день отдыхом. Больше смейтесь и уделяйте время детям.

Китайский гороскоп на завтра – Коза

Если что-то не соответствует вашим ожиданиям, возможны вспышки недовольства. Вы рискуете заболеть, если возьмете на себя слишком много. Держите себя в руках и расслабьтесь. Смех и глупость помогают сбалансировать стремление к успеху. Люди ценят самокритичный юмор. Делайте все возможное, чтобы не воспринимать себя всерьез.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Возможно, вы торопитесь, чувствуя себя перегруженным или просто обиженным на какую-то ситуацию. Избегайте любых поспешных решений или решений, принятых в последнюю минуту. Лучше всего действовать медленно и осторожно. Вполне допустимо говорить "нет". Разговор с близким другом может значительно поднять настроение.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Ситуации, которые кажутся определенными, могут развиваться в неожиданном направлении. Энергия бурлит, но может быть и разочарование. Вполне вероятно, что вы измените свои планы. Искусство, музыка, романтические темы могут отвлечь и эмоционально обогатить. Беседы с друзьями могут поставить Вас в положение учителя или ученика.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Сдерживайте импульсивные и беспокойные мысли, которые могут возникнуть сегодня. Организуйте и упростите все, что возможно, на работе или дома. Завтрашний день сулит новые интересные начинания, поэтому сегодняшний день лучше использовать как время подготовки. Не стоит пока добровольно участвовать в каких-либо дополнительных мероприятиях.

Китайский гороскоп на завтра – Кабан

Это день, когда вы можете оказаться в руках сил, превосходящих вас самих. Погружение в поток событий может привести к сожалениям. Будьте осторожны в выборе. Думайте только за себя. Делайте все возможное, чтобы сохранить равновесие. Нет ничего плохого в том, чтобы сказать "нет".

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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