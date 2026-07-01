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С 1 июля жизнь станет легче: какие три знака зодиака ждет белая полоса

Константин Пономарев
1 июля 2026, 11:01
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Некоторые знаки зодиака почувствуют заметные перемены. Юпитер в Льве принесет удачу, новые знакомства, успех в делах и уверенность в будущем.
С 1 июля 2026 года для некоторых знаков зодиака начинается заметно более благоприятный период
С 1 июля 2026 года для некоторых знаков зодиака начинается заметно более благоприятный период / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Почему июль станет переломным месяцем для трех знаков
  • Кому Юпитер откроет двери к удаче и новым возможностям
  • Какие перемены в любви и карьере обещают астрологи с 1 июля

С 1 июля 2026 года для трех знаков зодиака начинается заметно более благоприятный период. По мнению астролога Элизабет Бробек, переход Юпитера в знак Льва принесет больше уверенности, новых возможностей и приятных перемен тем, кто долго ждал подходящего момента для важных шагов.

Последний год Юпитер находился в знаке Рака, который связывают с эмоциональными переживаниями, внутренним ростом и переосмыслением. Теперь, с переходом планеты в Льва, энергетика меняется. На первый план выходят активность, самовыражение, творчество и новые знакомства. Об этом пишет YourTango.

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Лев получит год удачи и больших возможностей

Для Львов этот период может стать одним из самых успешных за последнее время. Элизабет Бробек считает, что именно с июля представители этого знака вступают в год удачи, когда появляется шанс реализовать давние планы и добиться заметных результатов.

По ее словам, Львы почувствуют прилив уверенности и энергии, а окружающие начнут чаще обращать на них внимание. Благоприятные тенденции, которые стартуют сейчас, могут сохраняться в течение всего следующего года, поэтому важно не упускать открывающиеся возможности.

Водолеев ждет заслуженная награда

Для Водолеев июль станет временем, когда усилия последних месяцев или даже нескольких лет начнут приносить реальные плоды. Особенно это касается карьеры, личных проектов и профессионального развития.

По словам Бробек, Вселенная начнет сводить представителей этого знака с нужными людьми, а новые знакомства способны открыть двери к перспективным предложениям.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Не менее удачным этот период считается и для личной жизни. Одинокие Водолеи могут встретить человека, с которым получится построить крепкие отношения, а тем, кто уже состоит в паре, будет легче вывести отношения на новый уровень.

Овнам предстоит насыщенное лето

Овны также почувствуют, что жизнь становится гораздо интереснее. После периода затишья наступает время общения, новых знакомств и ярких событий.

Астролог отмечает, что социальный круг представителей этого знака начнет быстро расширяться. Лето обещает быть насыщенным встречами, совместными проектами и приятными неожиданностями. Новые знакомства будут складываться легко, а общение принесет не только положительные эмоции, но и полезные возможности для будущего.

Хотя астрологи считают июль особенно благоприятным для Львов, Водолеев и Овнов, любые подобные прогнозы остаются вопросом личных убеждений и не имеют научного подтверждения.

Ранее Главред писал о том, какие знаки китайского зодиака добьются успеха. Восточный гороскоп обещает шести знакам благоприятный период, который начнется 18 июня. Самое время оставить сомнения позади и воспользоваться шансами, которые дарит судьба.

Также сообщалось о том, какие люди находятся под защитой высших сил. Четыре даты рождения особенно связаны с людьми, которые от природы обладают божественным благословением. Имея невидимый щит благодати, они часто не полагаются на строгую, линейную логику для решения проблем.

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Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

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