Три знака зодиака станут счастливее: кому предстоят приятные перемены

14 октября трех представителей зодиакального круга ждёт день, наполненный надеждой и приятными эмоциями.

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Три знака зодиака станут счастливее 14 октября / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие три знака зодиака станут счастливее 14 октября

Что поможет Овнам, Ракам и Львам оставить негатив в прошлом

На какие положительные изменения в жизни могут рассчитывать эти знаки зодиака

С 14 октября три знака зодиака почувствуют положительные изменения и смогут оставить негативные эмоции в прошлом. Астрологическим толчком к этому станет тригон Луны с Марсом, который, по прогнозу, поможет Овнам, Ракам и Львам вернуть радость в жизнь и сосредоточиться на собственном счастье.

Главред узнал, кому из знаков зодиака астрологический прогноз сулит позитивные изменения и возвращение радости в жизнь.

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Овен

Овны устали от негативных эмоций и разочарований, поэтому будут готовы изменить своё отношение к жизни, пишет YourTango. Представители этого знака начнут осознавать, сколько времени тратили на переживания из-за обстоятельств, которые им не нравятся.

Астрологический транзит Луны в тригоне с Марсом подтолкнет Овнов отказаться от того, что мешает им чувствовать себя счастливыми. Они будут настроены оставить негатив в прошлом и сосредоточиться на позитивных изменениях.

Об источнике: Your Tango YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

Рак

Раки могут казаться слишком эмоциональными, но на самом деле они стремятся к гармонии и счастливой жизни. Когда что-то огорчает представителей этого знака, они пытаются найти способ вернуть себе хорошее настроение.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

14 октября Ракам будет легче настроиться на позитив и справиться с негативными эмоциями. Они смогут сосредоточиться на собственном благополучии и не позволять грусти надолго влиять на их жизнь.

Лев

Львы привыкли действовать решительно, как только определяются со своими желаниями. 14 октября они могут решить, что пришло время вернуть радость в свою жизнь, и не захотят откладывать это на потом.

Представители этого знака не будут готовы мириться с постоянным негативом. Вместо того чтобы поддаваться разочарованию, они будут стремиться изменить ситуацию и сосредоточиться на том, что приносит им удовольствие.

По прогнозу астролога Руби Миранды для YourTango, этот день побудит Овнов, Раков и Львов отказаться от негатива и уделить больше внимания собственному счастью.

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