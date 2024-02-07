5 самых неудачливых знаков зодиака в феврале: у кого все пойдет не по плану

В феврале удача отвернется от некоторых знаков зодиака.

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5 самых неудачливых знаков зодиака в феврале / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на февраль говорит, что 5 знаков зодиака могут столкнуться с неудачами и вызовами в этом месяце. Узнайте, какие астрологические события могут поджидать вас, чтобы избежать трудностей и успешно преодолеть испытания звездных влияний.

Гороскоп на февраль Телец

Телец - критичный и рассудительный знак. Вы не против поступать с людьми, но хотите, чтобы все было по-вашему, не любите командовать и находиться под постоянным наблюдением. У Тельца мало близких друзей, и из-за этого он чаще попадает в неприятности.

Тельцы не любят и не ненавидят кого-то по определенной причине, скорее, это основано на чувствах. В результате у Тельцов ограниченные и скучные отношения.

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Гороскоп на февраль Близнецы

Вы непостоянны и двойственны. Несмотря на отличную способность приспосабливаться к новым отношениям, вам не хватает решительности.

Все воспринимают Близнецов как непостоянных, меняющихся, как хамелеоны, и лишенных настойчивости. Это заставляет окружающих Близнецов чувствовать себя очень некомфортно.

Несмотря на вашу адаптивность в отношениях, вы обладаете сильным чувством упрямства. Люди часто "не успевают" за вашими быстрыми переменами в характере, и вы легко столкнетесь с проблемами в дальнейшей жизни.

Гороскоп на февраль Дева

Дева входит в пятерку самых неудачливых созвездий в феврале 2024 года, согласно ежемесячному гороскопу на этот месяц. Особенно это касается работы, когда в начале месяца происходит полнолуние Льва. Дева - очень серьезный, вежливый, но часто противоречивый человек на работе.

Этот астрологический переход оставляет Деву в состоянии нерешительности, поскольку в ней сочетаются аналитические способности и мудрость. Колеблющаяся натура Дев заставляет их быть более осмотрительными и робкими.

Вы ответственный и целеустремленный человек, которому не хватает силы, и он может быть упрямым и консервативным. Вы также уверены в себе и оптимистичны. Если у вас будет достаточно времени, чтобы обдумать варианты, прежде чем принять решение, уровень вашего беспокойства снизится. Поэтому в работе Дева всегда на шаг позади всех остальных.

Гороскоп на февраль Рыбы

В новолуние Рыбы входят в дом возрождения. Вы склонны к депрессиям, Рыбы. Вы можете в одно мгновение превратиться из довольного человека в измотанного и подавленного.

Кроме того, вам трудно находиться в окружении высокопоставленных людей. Вам следует избегать давления, напряжения и конфронтации. Таким образом, карьера Рыб в настоящее время довольно спокойна.

Гороскоп на февраль Весы

Вы рождены для любви. Весы - романтики и не должны концентрироваться на работе. Поэтому, сталкиваясь с проблемами, вы склонны перебарщивать - не потому, что вам не хватает навыков для их решения, а скорее потому, что Весы непрактичны по своей природе.

Этот астрологический транзит делает вас довольно пассивными. На работе вы почти никогда не выкладываетесь по полной. Вы не думаете, не творчески подходите к делу; вы просто работаете по привычке.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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