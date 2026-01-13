Укр
Коридор затмений развалит Россию - астролог назвал дату невозврата для Кремля

Юрий Берендий
13 января 2026, 18:11
Астролог прогнозирует, что 2026 год может стать критическим для России из-за затмений, которые спровоцируют социальные, и политические потрясения.
Астрологический прогноз - астролог назвал дату развала России

О чем идет речь в материале:

  • В 2026 году российская экономика может быть доведена до катастрофы
  • Коридор затмений может вызвать протесты и массовые беспорядки
  • России грозит развал, если она не прекратит войну

2026 год может стать решающим в войне России против Украины. Стоит ожидать масштабных забастовок и беспорядков в России, которые под влиянием коридоров затмений могут даже привести к ее распаду. Об этом в интервью Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог сообщил, что в 2026 году произойдет ряд затмений, в период которых будут приниматься судьбоносные решения. В частности, коридор затмений с 17 февраля по 3 марта может стать определяющим, в том числе в отношении дальнейшего хода войны в Украине. Затмения будут происходить в знаках Водолея и Девы, что, по его словам, символизирует кармический перелом. В это время возможно глубокое переосмысление событий, изменение жизненного вектора и коррекция приоритетов, особенно в темах взаимодействия, партнерства и общей выгоды.

видео дня

"В этот период экономика Российской Федерации может быть доведена до предела, до "идеального шторма", в результате чего россияне поймут, что не смогут дальше продолжать войну. Россию ждут пустые полки магазинов, и там наконец "холодильник" победит "телевизор", - указал он.

Влад Росс также отметил, что еще один важный коридор затмений придется на 12–28 августа. Он может создать крайне рискованную ситуацию для российской валюты. Учитывая, что 2026-м, по астрологическим представлениям, будет управлять Луна, Россию могут ожидать серьезные внутренние потрясения. В лунные годы, как правило, в этой стране происходят масштабные протесты, социальные беспорядки и резкие финансовые кризисы, включая падение рубля. В качестве примера он напомнил август 1998 года, когда произошел дефолт и резкий обвал национальной валюты. Поэтому в августе-сентябре не исключается повторение подобного сценария.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс рассказал, что принесет 2026 год в разных сферах жизни, и для кого будет удачным год Лошади:

Астролог добавил, что 1991 год также проходил под знаком Луны, и последствия того периода хорошо известны — именно тогда прекратил существование Советский Союз.

"Если Россия продолжит войну против Украины после коридора затмений в феврале-марте, она просто развалится. И тогда вспыхнут другие конфликты. Например, скорее всего, будет большое чеченское противостояние, которое особенно возможно осенью 2026 года", — резюмирует он.

О личности: Влад Росс

Влад Росс — украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, как ранее сообщал Главред, с 13 января 2026 года для трех знаков зодиака начинается этап ярких перемен и неожиданных шансов. Переход Луны в Стрельца усиливает чувство оптимизма, побуждает смотреть шире, открывать новые направления и браться за то, что раньше казалось недостижимым.

Многие люди пытаются заглянуть в собственное будущее и верят, что подсказки можно найти в движении небесных светил. Астрологический прогноз на 13 января призван подсказать, какие события и возможности могут появиться в ближайшее время.

В то же время астрологи считают, что финансовые привычки и отношение к материальному комфорту в значительной степени определяются знаком зодиака. Кто-то легко тратит деньги, а кто-то склонен накапливать и приумножать состояние. Специалисты по астрологии выделяют пять знаков, которые чаще всего считают слишком ориентированными на материальные ценности.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

