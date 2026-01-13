Коридор затмений развалит Россию - астролог назвал дату невозврата для Кремля

Астролог прогнозирует, что 2026 год может стать критическим для России из-за затмений, которые спровоцируют социальные, и политические потрясения.

https://horoscope.glavred.info/koridor-zatmeniy-razvalit-rossiyu-astrolog-nazval-datu-nevozvrata-dlya-kremlya-10731980.html Ссылка скопирована

Астрологический прогноз - астролог назвал дату развала России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

В 2026 году российская экономика может быть доведена до катастрофы

Коридор затмений может вызвать протесты и массовые беспорядки

России грозит развал, если она не прекратит войну

2026 год может стать решающим в войне России против Украины. Стоит ожидать масштабных забастовок и беспорядков в России, которые под влиянием коридоров затмений могут даже привести к ее распаду. Об этом в интервью Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог сообщил, что в 2026 году произойдет ряд затмений, в период которых будут приниматься судьбоносные решения. В частности, коридор затмений с 17 февраля по 3 марта может стать определяющим, в том числе в отношении дальнейшего хода войны в Украине. Затмения будут происходить в знаках Водолея и Девы, что, по его словам, символизирует кармический перелом. В это время возможно глубокое переосмысление событий, изменение жизненного вектора и коррекция приоритетов, особенно в темах взаимодействия, партнерства и общей выгоды.

видео дня

"В этот период экономика Российской Федерации может быть доведена до предела, до "идеального шторма", в результате чего россияне поймут, что не смогут дальше продолжать войну. Россию ждут пустые полки магазинов, и там наконец "холодильник" победит "телевизор", - указал он.

Влад Росс также отметил, что еще один важный коридор затмений придется на 12–28 августа. Он может создать крайне рискованную ситуацию для российской валюты. Учитывая, что 2026-м, по астрологическим представлениям, будет управлять Луна, Россию могут ожидать серьезные внутренние потрясения. В лунные годы, как правило, в этой стране происходят масштабные протесты, социальные беспорядки и резкие финансовые кризисы, включая падение рубля. В качестве примера он напомнил август 1998 года, когда произошел дефолт и резкий обвал национальной валюты. Поэтому в августе-сентябре не исключается повторение подобного сценария.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс рассказал, что принесет 2026 год в разных сферах жизни, и для кого будет удачным год Лошади:

Астролог добавил, что 1991 год также проходил под знаком Луны, и последствия того периода хорошо известны — именно тогда прекратил существование Советский Союз.

"Если Россия продолжит войну против Украины после коридора затмений в феврале-марте, она просто развалится. И тогда вспыхнут другие конфликты. Например, скорее всего, будет большое чеченское противостояние, которое особенно возможно осенью 2026 года", — резюмирует он.

О личности: Влад Росс Влад Росс — украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Астрология - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, с 13 января 2026 года для трех знаков зодиака начинается этап ярких перемен и неожиданных шансов. Переход Луны в Стрельца усиливает чувство оптимизма, побуждает смотреть шире, открывать новые направления и браться за то, что раньше казалось недостижимым.

Многие люди пытаются заглянуть в собственное будущее и верят, что подсказки можно найти в движении небесных светил. Астрологический прогноз на 13 января призван подсказать, какие события и возможности могут появиться в ближайшее время.

В то же время астрологи считают, что финансовые привычки и отношение к материальному комфорту в значительной степени определяются знаком зодиака. Кто-то легко тратит деньги, а кто-то склонен накапливать и приумножать состояние. Специалисты по астрологии выделяют пять знаков, которые чаще всего считают слишком ориентированными на материальные ценности.

Другие новости:

Что стоит учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред