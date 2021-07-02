Гороскоп на июль для всех знаков от Влада Росса: благословенный период у Рыб и Телец на грани провала

Гороскоп от Влада Росса на июль 2021 обещает счастливый период Раку, Льву и еще двум знакам / Анастасия Олейникова для Главреда

Июль 2021 года будет непростым периодом сложностей, ссор и семейных конфликтов. Ничего не будет даваться легко и даром, а тем более не стоит полагаться на удачное стечение обстоятельств. Месяц будет напряженным, даже несмотря на то, что позади осталась череда затмений и ретроградность Меркурия. Полагаться придется только на себя. Из-за обилия напряженных аспектов Марса к разным планетам лучшим решением в июле будет решение об отдыхе, отпуске, минимуме деятельности. Проще говоря, лучше всего – залечь на дно.

Что сулят звезды каждому из знаков Зодиака – подробнее расскажет гороскоп на июль-2021.

Счастливчики июля-2021:

Рак

Июль обещает быть счастливым и насыщенным месяцем для Рака. Многое в его жизни будет зависеть от него самого: путь будет очевиден, и наметятся грядущие перемены. Месяц начнется с драматических событий, а перелом наметится 21 июля. То, что произойдет в этом месяце, изменит самого Рака, и его привычная жизнь в корне изменится. Читать дальше –>>>

Лев

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Для Льва июль будет весьма позитивным месяцем, когда враги будут побеждены. Льва ждет месяц активного и приятного общения, забот о ближних, полноценного отдыха, а также творческих амбиций. В этот период ему предстоит пережить гибель старых установок и духовно родиться заново. Грядет самый благоприятный период в плане оздоровительных мероприятий. Читать дальше –>>>

Весы

Июль для Весов – супер-классный период. Весам придется окунуться в перемены, почувствовать возможности реализации, которые вскоре вызреют. Ведь в июле они получат поистине уникальные возможности. Больше всего в этом месяце Весов будет занимать профессиональная деятельность, они смогут сменить работу или получить новое назначение. Параллельно с решением карьерных вопросов Весам предстоит заниматься и решением проблем семьи. Читать дальше –>>>

Рыбы

Июль для Рыб станет благословенным периодом. Рыбам нужно смело шагать вперед, в бьющий фонтаном энергии июль. Этот месяц должен стать временем построения планов на будущее и отладки жизненных систем. Основной сферой, которая будет заботить Рыб, будут отношения с родными и близкими. При этом профессиональные проблемы, наметившиеся в первой половине года, будут удачно решены. События июля окажутся для Рыб счастливыми и судьбоносными. Читать дальше –>>>

Влад Росс / УНИАН

Лузеры июля-2021:

Телец

Аспекты планет в гороскопе Тельца на июль таковы, что напряжения ему следует ожидать во всех жизненных сферах. Его ждет бесконечный штурм и борьба. Больше всего проблем и хлопот его ждет в деловой сфере. Тельцу будет настолько тяжело, что в какой-то момент он почувствует себя на грани провала. Трат будет много, причем не всегда рациональных. Читать дальше –>>>

Близнецы

Близнецов в июле ждет не самый приятный период в их жизни. Они войдут в новый месяц в состоянии растерянности и беспокойства. Близнецам предстоит избавиться от долгов и трудных ситуаций с деньгами, и они должны быть готовы к череде досадных неожиданностей в финансовых делах. Однако истинным украшением июля станут для Близнецов романтические приключения. Читать дальше –>>>

Стрелец

Июль для Стрельца обещает быть очень сложным месяцем, который следует посвятить передышке. Ему следует уделить внимание близким – они жаждут внимания, объятий Стрельца, его добрых взглядов и улыбок. На службе ожидается период застоя, связанного с тем, что роскошь человеческого общения на данном жизненном этапе окажется для Стрельца важнее всех профессиональных достижений. Читать дальше –>>>

Козерог

Июль для Козерога будет сложным, однако кульминационным моментом 2021 года. В этот период для него не будет существовать никаких секретов, все тайное станет явным, а все непонятное другим станет понятно Козерогу. Однако и самого Козерога могут подловить на тайне, подцепив тем самым его на крючок, что сулит немало проблем. Кроме того, Козерогу предстоит пережить один очень льстящий самолюбию момент жизни в июле. Читать дальше –>>>

Нейтральным месяц будет для следующих знаков:

Овен

В июле в жизни Овна обстоятельства и на работе, и в личной жизни будут быстро меняться. Овен в этом месяце будет сконцентрирован на семье и доме. В сфере деловых интересов грядут большие перемены. На службе, на работе Овну придется балансировать, а порой и ходить по лезвию бритвы. В июле представители этого знака предстанут перед выбором, что для них важнее – профессиональные интересы, семейные отношения или домашние дела. Читать дальше –>>>

Дева

Июль для Девы будет периодом со взлетами и падениями. Процессы, начатые Девой в этом месяце, будут протекать легче, чем обычно, все планы и замысли окажутся успешными. В глазах сотрудников она может выглядеть фанатично преданной своей работе, что мобилизует коллег прийти ей на помощь. В отношениях со второй половиной Дева будет подвержена нервозности, и эта нервозность сыграет критическую роль в запутанной ситуации. Читать дальше –>>>

Скорпион

Июль у Скорпиона пройдет с переменным успехом. Обычно Скорпиону не хватает времени на основательные раздумья, но в этом месяце он сможет обдумать допущенные в прошлом ошибки и выстроить жизненную программу на предстоящие месяцы. Обстоятельства поставили Скорпиона в жесткие рамки – как на работе, так и в семье, и его стало угнетать чувство несвободы, и теперь этот джинн может вырваться из бутылки. Читать дальше –>>>

Водолей

Водолей в июле ощутит тоску и томительную скуку. Ему нет смысла переживать, где "подстелить соломки", потому что все равно не получится угадать, куда он упадет. Водолею стоит завершить начатые дела, привести в порядок бумаги, написать завещание, встретиться с теми, с кем нужно. Больше всего месяц подойдет Водолею для основательного отдыха, однако есть обязательные условия, при которых этот отдых будет эффективным. Читать дальше –>>>

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